طلاب اليمن المبتعثون إلى مصر مهددون بعدم اعتماد منحهم الدراسية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ الطلاب اليمنيين المبتعثين من وزارة التعليم العالي إلى جمهورية مصر العربية ضمن منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023/2024م وقفة احتجاجية في مبنى الملحقية الثقافية في القاهرة، للمطالبة بمعالجة العديد من المشاكل التي تواجههم.



وناشد الطلاب خلال الوقفة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وسفير اليمن في القاهرة بالتدخل العاجل وحل مشكلتهم التي تهدد مستقبلهم.



أوضحوا أنه لم يتم اعتماد منحهم الدراسية في مصر حتى الآن، ولم يتبق لديهم سوى أسبوع واحد فقط لبداية العام الجامعي الجديد وبداية الدراسة في الجامعات المصرية، وما زالوا معلقين حتى اللحظة.



وقال المحتجون إن سبب تأخيرهم في التسجيل هو استحداث آليات جديدة للتسجيل في الجامعات المصرية، الأمر الذي عرقل عملية تسجيلهم مطالبين الحكومة اليمنية بسرعة التدخل لحل مشكلتهم بشكل سريع حتى يضمنوا المقاعد الدراسية وينتظموا في دراستهم.



وفي سياق متصل ناشد الطلبة الموفدين للجامعات المصرية وزارة التعليم العالي صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من الربع الثالث 2022 وحتى الثالث 2023، واعتماد طلبة الاستمرارية وبدل الكتب والطباعة.



كما طالبوا بسداد الرسوم الدراسية وتحويل موفدي الجامعات من كشوفات التعليم العالي لكشوفات الجامعات، وإيجاد تذاكر سفر للخريجين.

