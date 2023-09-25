شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المذيعة السعودية الجديدة التي ظهرت اليوم على الشاشة وجننت العالم بجمالها الشديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد المذيعة السعودية الجديدة التي ظهرت اليوم على الشاشة وجننت العالم بجمالها الشديد

خلال الساعات الماضية شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، تداول واسع لصور الفنانة والمذيعة السعودية نيرمين محسن مقدمة برنامج “وش صاير” على قناة SBC، حيث تغزل بها الكثير من المغردين و وصفوها بأنها “الجمال السعودي على أصوله”، في حين تمنى الكثير من الشباب الزواج بها.



نيرمين محسن البالغة من العمر 30 عاماً، تتميز بجمال عربي فريد، وكاريزما وثقة كبيرة في النفس، لذلك استطاعت أن تحقق نجاح كبير في المجال الفني الذي بدأت مسيرتها فيه في 2010، في التلفزيون السوري، وعادت إلى وطنها للمشاركة في عدد من الأفلام والمسرحيات والبرامج والمسلسلات التي كونت لها قاعدة جماهيرية تفوق المليون متابع على انستغرام.

اقراء ايضاً :

أول أعمالها كان أبو جانتي ملك التكسي في 2010، وبعد غياب عامين عادت لبداية قوية في واي فاي بأجزائه الثلاثة، كما مثلت 2013 المجهولة، وأردفته 2014 ببرنامج فايف جي ومسلسلات سقف واحد وتذكرة داوود والحب سلطان وأنيسة الونيسة، إلى جانب مسرحية بنات الأكاديمية، مما فتح لها الأبواب في 2015 لتشارك في مسلسلات شبيه الريح وسوبر محصل وبقايا ألم وانكسار الصمت والفصلة، وفي 2016 تابعت بمسلسل واي فاي بجزئه الرابع ومسلسلات مكان في القلب ومستر كاش وشد بلد ودكتوراه في الحب وحريم بوسلطان وحارة الشيخ، وفي 2017 مثلت مسرحيتي مغتر ومفلس وسوبر كيوت، وكان لها أيضاً مسلسل طماشة بجزئه السادس وسناب شاف، وفي 2018 شاركت في عوض أباً عن جد وصيف بارد ودار الزين وبدون فلتر، وكذلك كان لها عدد من المسلسلات في 2019، وهي حالتنا حالة بجزئه الثاني ويلا نسوق وسوق الدماء وسريع سريع وأيام العسل والجزء الثاني من العاصوف، مما منحها جماهيرية عربية واسعة، وأردفت في 2020 بمسلسلات مامجي وحنين ومليار ريال، وفيلم الحوت الأزرق.

نرمين محسن تكشف سبب عدم زواجها

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن عن سبب زواجها حتى الآن، رغم كونها من الفتيات الرومانسيات اللاتي يرغبن في الحب والارتباط بشريك بالقلب والعقل.

وأوضحت خلال لقاء لها مع الإعلامي علي العجمي عبر تطبيق يوتيوب رداً على سؤاله حول سبب عزوفها عن الزواج وعدم ارتباطها رسمياً رغم جمالها وخفة دمها، أنها تريد الارتباط عن حب.

ولفتت إلى أنها تلقت بالفعل العديد من عروض الزواج لكنها لم تشعر بالحب تجاه أحد منهم، معلقة: “جيتني عروض زواج لكن واه يا علي.. بكل صراحة أنا أتكلم عن نفسي ما أقول للبنات أو الناس كونوا كذا.. أحياناً الناس تختلط عليهم الأمور عبالهم أنه أنت تقول للناس كونوا زيِّ.. خدوا قرارات زيِّ أنا.. لا هذا قراري أنا أود إذا ارتبطت يعني كذا أحس دق قلبي”.

وأشارت نيرمين محسن إلى أنها وقعت في الحب مرة واحدة من قبل إلا أن الأمر لم يكتمل ويكلل بعلاقة عاطفية بسبب أنها عاشت تجربة الحب من طرف واحد، معلقة: “يكون دق لكن من بعيد لبعيد”.