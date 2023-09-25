"غروندبرغ" يؤكد على ضرورة الدعم الإقليمي والدولي لجهود تحقيق السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، مناقشات في الرياض مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين، وفق ما أفاد مكتب المبعوث.



وأفاد المكتب في بيان له، بأن غروندبرغ مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، لمناقشة تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن.



وأوضح أن التقدم بما "في ذلك دفع رواتب القطاع العام، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة". وجدد غروندبرغ تقديره لدعم السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد.



كما التقى غروندبرغ في الرياض بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم السلام، وفق البيان.



وقال المبعوث الأممي: "في هذه الفترة الحرجة، يحتاج اليمن إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدمًا على طريق السلام والتنمية المستدامة."



وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبر منصة "إكس": التقى اليوم في الرياض سفراء الاتحاد لدى اليمن بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.



وأضافت أن السفراء رحبوا بجهود السلام الجارية خصوصا المبذولة من قبل السعودية وعمان، وأكدوا على دعم المبعوث الأممي غروندبيرغ، داعين إلى مواصلة الانخراط البناء لإطلاق عملية سلام شامل بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.

