عدن.. وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر عبر البنوك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة المالية اليمنية، الإثنين، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2023م لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، عبر البنوك المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



ودعا المصدر، كافة الجهات الحكومية للإسراع بالرفع بالكشوفات والوثائق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات، لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات..



وأهاب بالجهات الحكومية عدم تأخير الرفع بكشوفات ووثائق المرتبات لوزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات لتفادي أي تأخير بصرف المرتبات خارج عن إرادة وزارة المالية.



وأكد المصدر، حرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة بعيداً عن أي تأخير.



وجدد التأكيد على استكمال وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك بنجاح، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية التصحيحية.