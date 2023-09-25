مأرب.. إيقاد شعلة العيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر بحضور عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة مأرب مساء اليوم، حفل إيقاد الشعلة الأم احتفاء بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وسط حضور رسمي وشعبي كبير.



وبدأ حفل إيقاد الشعلة بالنشيد الوطني وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، حيث صعد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق دكتور صغير بن عزيز رفقة وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي إلى المنصة لإيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني.

ثم بدء العرض الكشفي الشبابي الكرنفالي، وذلك بمشاركة أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي من جمهورية مصر العربية، وقدمت الأفواج الكشفية من مختلف محافظات الجمهورية، العديد من اللوحات الفنية الوطنية وهم يحملون رايات الوطن ترفرف خفاقةً فوق الهامات والروؤس وتجسد إيمان الشعب اليمني بأهداف ثورة 26 سبتمبر.



كما تجسد تمسكهم بها على درب الأحرار، وعهد الأجيال حمل مشاعل الثورة عالياً حتى استكمال تحقيق أهدافها والدفاع عنها وعن مكتسباتها العظيمة.





وكان الكشَّاف رأفت علي من محافظة تعز، قد تلا وثيقة العهد المعمدة بالدم عن منتسبي الحركة الكشفية والشبابية رفعوها إلى القيادة السياسية ممثلةً بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بهذه المناسبة العظيمة.



وجددوا في الوثيقة العهد أنهم سيظلون الجنود المخلصين والحراس الأمناء والأوفياء للوطن والثورة والجمهورية ، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن من قوى التمرد والارهاب والسير بخطى ثابتة نحو الدولة الاتحادية الحديثة.

