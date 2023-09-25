شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيفية تقديم طلب تجنيس في السعودية 1445 بالخطوات والرابط والخطاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقوفًا عند رغبة الكثيرين ممن يبحثون عن كيفية الحصول على الجنسية السعودية، نأتيكم بمقالنا لهذا اليوم عن: تقديم طلب تجنيس في السعودية.

حيث يعتبر من أهم الأمور التي يسعى المقيمون في المملكة العربية السعودية إليها بشكل متزايد، ولا سيما بعد أن وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط لمن يرغب في التجنس في البلاد.

وفي هذا المقال تناولنا جميع ما يتعلق بالموضوع من تفاصيل ضرورية ومهمة، وذلك بأسلوب مشوق، وسردٍ ممتع.

تقديم طلب تجنيس في السعودية تقديم طلب تجنيس في السعودية من الأمور التي تحظى بأهمية كبيرة هذه الأيام؛ نظرًا لكثرة الباحثين في الحصول على الجنسية السعودية من المقيمين والمواليد في أرض المملكة العربية السعودية.

أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية في هذا العام 2022، خدمة الحصول على الجنسية السعودية، ووضعت لذلك شروطًا وضوابط محددة؛ وذلك بهدف وضعها أمام الراغبين للحصول على الجنسية بمثابة دليل وبرهان على قبول طلباتهم أم لا.

ويأتي هذا الأمر استنادًا إلى قانون الجنسية في المملكة العربية السعودية الصادر في 25 من شهر الله المحرم عام 1374هـ الموافق لـ 1954م، وذلك وفقًا للقرار رقم (4) الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينظم عملية الحصول على الجنسية السعودية، فضلًا عن تجنيس المبدعين والمتميزين، وأصحاب الكفاءات من مختلف التخصصات، ولا سيما ما تعلق بالتخصصات التي لها انعكاس إيجابي على المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ويرتكز أمر الحصول على الجنسية السعودية من عدمه في أول الأمر على الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية، فضلًا عن النقاط التي يتم منحها للمتقدمين بناء على صلة القرابة، والمؤهلات التي يحملها المتقدم بطلب الحصول على تجنيس في السعودية، وفي التفاصيل الآتية نتناول تفاصيل ذلك:

أولًا: شروط الحصول على الجنسية السعودية: وضع نظام الجنسية السعودية المعدل لعام 2022، حزمة من الشروط والضوابط التي لا بد أن تنطبق على كل من لديه الرغبة بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية السعودية، وتلك الشروط نشير إليها في الآتي:

بلوغ سن الرشد للمتقدم للحصول على الجنسية السعودية. أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية السعودية إنسانًا عاقلًا. أن يكون لدى المتقدم للحصول على الجنسية السعودية يحمل سجلًا خاليًا من السوابق غير الأخلاقية. ألا يكون المتقدم بطلب الحصول على الجنسية محكوم عليه في السابق بحكم قضائي تزيد مدة سجنه عن ستة أشهر. أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية لديه مهنة تحتاجها المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030. أن تكون المهنة التي يملكها المتقدم للحصول على طلب الجنسية السعودية مشروعة، أي وفق ما تفرضه الشريعة الإسلامية من ضوابط. أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الجنسية يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى. ثانيًا: نقاط الحصول على الجنسية السعودية: إضافة إلى الشروط السابقة فإن الحصول على الجنسية يعتمد على نظام النقاط، وذلك على النحو الآتي:

يتم منح 10 نقاط للمقيم في المملكة العربية السعودية لمدة 10 أعوام متتالية. يتم منح 13 نقطة يحصل حامل شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة على 13 نقطة، حيث يشترط حصول المتقدم للحصول على الجنسية السعودية على 23 نقطة كحد أدنى حتى يحظى بفرصة الحصول لدراسة طلبه. تقديم طلب تجنيس في السعودية 2022 في هذا المحور من تقديم طلب تجنيس في السعودية، نشير إلى مجموعة خطوات التقديم للحصول على الجنسية السعودية، وذلك من خلال الولوج إلى الرابط الإلكتروني عبر منصة “أبشر” الإلكترونية؛ بهدف تقديم أوراق ومعلومات ضرورية يتوجب تدوينها في الاستمارة المطلوبة عند تقديم طلب التجنيس في السعودية، وتتمثل خطوات التقديم في النقاط الآتية:

قم بالدخول إلى الإنترنت. ابحث عن الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. اضغط على خيار “أبشر أفراد”. قم بالضغط على خيار “خدماتي”. اختر خدمة “حجز موعد” من الخدمات المقدمة. سيتم تحديد الموعد الملائم لزيارة إدارة الأحوال المدنية الخاصة بتقديم طلب التجنيس، فقم باختيار أقرب مكتب للأحوال المدنية إليك. قم بعملية تحديد سبب الحجز “تقديم طلب تجنيس”. قم بالتوجه إلى مكتب الأحوال المدنية واصطحب معك الوثائق الآتية: قيد طلب الجنسية الوارد. مستند رسمي يضم رقم قيد طلب الجنسية وتاريخه. تعبئة الطلب الخاص بالتقديم على الجنسية السعودية. صورة طبق الأصل لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة. بعد ذلك سيتم إرسال الطلب إلى وزارة الداخلية السعودية؛ حتى يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة قبل إصدار قرار التجنيس أو رفض تقديم طلب تجنيس في السعودية.

كيفية تقديم طلب تجنيس في السعودية تواصلًا مع تقديم طلب تجنيس في السعودية، نطلعكم في هذا المحور على كيفية كتابة وصياغة تقديم طلب الحصول على الجنسية في السعودية، والذي لا بد أن يكون وفقًا للخطوات النظرية الآتية:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، والقيام بتعبئة المعلومات المطلوبة من تحديد الموعد، وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم البدء في تجهيز الطلب. بدء كتابة تقديم طلب تجنيس في السعودية بالبسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”، فهي تعبير راق ووجداني ويعبر عن الانتماء إلى الهوية الإسلامية. تحديد الجهة التي ستتلقى تقديم طلب التجنيس في السعودية، وهي وزارة الداخلية السعودية. توجيه التحية المناسبة إلى الجهة التي ستتلقى تقديم طلب تجنيس في السعودية بـ “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” مع إضافة “تحية طيبة، أما بعد”. من الضروري في هذا الخطوة القيام بتحديد موضوع الطلب بشكل واضح ومختصر، مثل: “الموضوع: تقديم طلب تجنيس في السعودية” ويجب أن يكون بخط مميز وبارز؛ لأنه أول ما يقع عليه نظر المتلقي. تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على ما أتاحته من فرصة الحصول على الجنسية للراغبين في ذلك، وهذا يدل على مدى الذوق الرفيع الذي يتمتع به صاحب تقديم طلب التجنيس في السعودية. شرح وتوضيح مجموعة الأسباب التي أسهمت في تقديم طلب تجنيس في السعودية؛ حيث يجب توضيح ما يمتلكه الشخص من خبرات ومؤهلات تؤهله للحصول على الجنسية السعودية. إنهاء طلب تقديم تجنيس في السعودية بالدعاء والتحية للجهة التي تلقت الطلب، مع التأكيد على أنه لم يتقدم بهذا الطلب إلا بسبب الحب والتقدير والاحترام الذي يكنه للمملكة العربية السعودية، وأنه يرغب أن يبذل قصارى جهده لتقديم خدماته لهذا الوطن. تذييل تقديم طلب تجنيس في السعودية بالإشارة إلى مجموعة المعلومات الشخصية للمتقدم للحصول على الجنسية السعودية، وذلك على النحو الآتي: الاسم الكامل. رقم الهاتف للتواصل. رقم الجواز والإقامة. جهة العمل. مكان الإقامة. تاريخ تقديم الطلب. التوقيع. القيام بتعزيز تقديم طلب تجنيس في السعودية من خلال إرفاق مجموعة الأوراق والمستندات التي أوجبت وزارة الداخلية السعودية تجهيزها، وهذه المستندات تشمل ما يأتي: القسيمة المتعلقة بتوضيح رقم وتاريخ التسجيل الطلب. القيام بتعبئة نموذج طلب الحصول على الجنسية، مع ضرورة إرفاق توقيع المتقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية، وصوره، وختم الإدارة. صورة من التقرير الطبي الذي يثبت السلامة العقلية والجسدية للمتقدم بطلب الحصول على الجنسية. تقديم بيان رسمي عن التخصصات التي تحتاجها الدولة، مع التأكيد على ان تخصص المتقدم لطلب الحصول على الجنسية يقع ضمن هذه التخصصات. تقديم نسخة من المؤهلات والشهادات التي يحملها مقدم الطلب، بشرط أن تكون باللغة العربية، وفي حال أن كانت صادرة بلغة أجنبية من الضروري إرفاق صورة منها باللغة العربية بعد ترجمتها. إرفاق ثلاث نسخ من نموذج المعلومات المطلوب. تقديم نسخة طبق الأصل من كل من المستندات المطلوبة لطلب الحصول على الجنسية السعودية. إخطار مقدم الطلب بشروط النظام وكل ما يتطلبه، ويجب الحصول على توقيعه مع العلم بذلك. إرفاق بيان يوضح الأوضاع التي عاشها الفرد خارج وداخل المملكة، والمصادر التي يعتمد عليها في رزقه. إرفاق شهادة مصدقة من مقر عمله؛ بهدف التأكد من طبيعة العمل الذي يمارسه، ومقدار دخله الشهري. أن يقوم المتقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية بالذهاب إلى مركز الأحوال المدنية الذي تم تحديده عبر موقع منصة أبشر الإلكترونية.. وأخيرًا القيام بتقديم طلب تجنيس في السعودية إلى الدير القائم بإدارة مركز الأحوال المدنية الذي توجه إليه لتقديم طلبه، والذي سيقوم باستلام الطلب وإرساله إلى وزارة الداخلية، والتي بدورها ستسلمه للجنة مختصة في الوزارة لفحصه، والتأكد من مدى تطابق ذلك مع متطلبات وشروط وضوابط الحصول على الجنسية. رابط تقديم طلب تجنيس في السعودية يجب أن يتذكر المتقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية، بأنه ليس كل من قدَّم للحصول على الجنسية السعودية يتم قبوله؛ لأن ذلك لن يتم إلا وفق شروط وضوابط، فهناك بعض الحالات لا يتم قبولها، ويمكن في بعض الحالات أن يقوم مجلس الوزراء، بإصدار قرار سحب الجنسية خلال عشر سنوات بعد التجنس في إحدى الحالتين التاليتين:

في حال قيام الشخص الحاصل على الجنسية السعودية بارتكاب فعلٍ غير أخلاقي يتعلق بالشرف أو الأمانة يستوجب العقوبة القانونية أو السجن لمدة سنة أو أكثر. في حال صدور حكم ضد الشخص الحاصل على الجنسية السعودية بعد أن ثبت أنه شارك في عمل ينتهك الأمن في المملكة أو يجعله غير مرغوب فيه في المملكة. خطاب طلب الجنسية السعودية في هذا المحور الأخير من مقالنا عن تقديم طلب تجنيس في السعودية نزودكم بنموذج تطبيقي شارح عن كيفية كتابة طلب من هذا النوع:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى وزير الداخلية السعودية المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، أما بعد:

الموضوع: تقديم طلب تجنيس في السعودية.

أنا المقيم/ …………………… أتقدم إلى سموكم الكريم بجزيل عبارات الشكر والتقدير على ما أتحتموه للمقيمين في المملكة من خدمة الحصول على الجنسية السعودية وفقًا لرؤية 2030.

حيث إنني أرغب في الحصول على الجنسية السعودية؛ وذلك بسبب (قم هنا بسرد الأسباب والظروف التي أدت إلى تقديم طلب تجنيس في السعودية).

وعليه أرجو أن تتكرموا بالنظر إلى طلبي، وتمنحوني شرف الموافقة على الجنسية السعودية؛ حيث أرغب في ذلك وأعاهدكم على أن أبذل قصارى جهدي لخدمة الوطن السعودي الكريم بكل ما أملك من خبرات ومهارات وكفاءات، والله على ما أقول شهيد، وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري.

الاسم/ ……………………………….

رقم الجواز/ ………………………………..

رقم الإقامة/ ………………………………..

جهة العمل/ ………………………………..

رقم الهاتف/ …………………………………

مكان الإقامة/ ………………………………..

تاريخ تقديم الطلب/ …./ …./ ………

التوقيع/ ………………………………..

بهذا النموذج التطبيقي الشارح نأتي إلى نهاية مقالنا لهذا اليوم عن: تقديم طلب تجنيس في السعودية، تعرفنا معكم فيه على مجموعة الشروط والضوابط التي تضعها الحكومة السعودية للحصول على الجنسية السعودية، ثم تعرفنا على مجموعة الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على الجنسية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومجموعة الخطوات النظرية لكتابة تقديم طلب تجنيس في السعودية، وحالات سحب الجنسية السعودية، وختمنا المقال بنموذج تطبيقي شارح عن كيفية تقديم طلب تجنيس في السعودية..