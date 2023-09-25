شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق نسف الدهون الزائدة في الجسم والتخلص من الكرش والبطن بدون رجيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرق الدهون الزائدة في الجسم خلال فترة الإجازة بدون رجيم، تشتكي الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة السمنة والوزن الزائد، والتي تمثل واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرقهن وتسبب لهن الكثير من الإحراج والضيق بسبب تأثيرها السلبي على المظهر العام للجسم، وقد يؤدي الوزن الزائد إلى الإصابة بالعديد من الأضرار والمشاكل الصحية المزعجة، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة والمزمنة وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم ومرض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

نسف الدهون الزائدة وقد انتشرت العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية وأنظمة التخسيس والرجيم المختلفة التي تساعد على تحقيق ذلك الغرض، ولكن بعيدا عن هذه الطرق فقد نشر موقع برايت سايد تقرير يتضمن 3 حيل ذهبية يمكن اتباعهم خلال فترة الإجازة في نهاية الأسبوع من أجل تفتيت وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم بدون رجيم أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، وسوف نتعرف من خلال هذه السطور على هذه الحيل الرائعة.

حرق الدهون بدون رجيم استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطازجة وحليب جوز الهند:

يؤكد خبراء التغذية على ضرورة الحرص على تجنب تناول المشروبات الغازية تماما من جانب الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد حيث أنها سوف تتسبب في نتائج عكسية، ولذلك يفضل استبدال هذه المشروبات بالعصائر الطازجة، مع الحرص على تناول كوب من العصير الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بحوالي 20 دقيقة على الأقل، حيث أن هذه الطريقة فعالة ومجربة وتحقق نتائج مذهلة.

وتساعد هذه الطريقة على منع الإحساس بالجوع ومنح الشعور بالشبع لأطول فترة زمنية ممكنة، كما تعمل العصائر الطازجة على إمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاج إليها لمنحه النشاط والحيوية الطاقة، ويمكن تناول العصائر المصنوعة من الخضروات والخيار والبقدونس، مع ضرورة عدم الإفراط في تناول هذه النوعية من العصائر لتجنب الإصابة بالمشاكل والاضطرابات التي قد تصيب الجهاز الهضمي، ويجب التنويه على تجنب تناول العصائر المصنوعة من الريحان والكزبرة لأنها تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

تخسيس بدون رجيم تناول المأكولات البحرية بدلا من اللحوم احرصي دائما على تناول المأكولات البحرية بدلا من لحم البقر أو الدجاج وذلك خلال فترة الإجازة للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

المشي بشكل صحيح ينصح الخبراء بضرورة الحرص على المشي بشكل صحيح لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا، حيث أن المشي من الأمور الصحية الرائعة التي تساعد بشكل فعال في زيادة معدلات حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن الزائد في وقت قياسي. .