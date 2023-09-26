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عدن - ياسمين التهامي - اقترب فصل الشتاء .. هذه الوجبة البسيطة هي الأفضل لتحميك أنت وأسرتك من كل أمراض البرد

مع اقترب فصل الشتاء تكصر الأمراض للصغار والكبار، ويحتاج الجسم لشيء يقيه من تلك الأمراض ، وليس هناك ما هو أفضل من وجبة السمك المشوي. والسمك المشوي هو وجبة محببة للأفراد في جميع أنحاء العالم. ويتميز هذا الطبق بالعديد من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بمزايا مثلى، كما سنكتشفها في الجمل اللاحقة: اقراء ايضاً : • مصدر غني بالبروتين الذي يلعب دور في بناء العضلات في جسم الإنسان وتجديد الخلايا. • قليل الدهون ويحتوي على سعرات حرارية قليلة بالإضافة إلى احتوائه على الأحماض الدهنية الأوميغا 3، وجميعها عوامل تلعب دور هام في إنقاص الوزن • يدعم صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك نظراً لغناه بأحماض أوميغا 3 التي تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم. • مصدر ممتاز لفيتامين د الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض • مفيد لصحة العظام لكونه يحتوي على معدن الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. وجميعها عناصر تساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان، وتساعدك في الوقاية من هشاشة العظام. • يساهم في تعزيز صحة الدماغ بشكل كبير وتحسين الذاكرة والتركيز والحماية والوقاية من الأمراض المختلفة. • غناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية يحمي الجسم من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة والتهاب الأمعاء الالتهابي). • يقلل من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل، كما يعزز الحماية العامة لجهاز المناعة في الجسم ويحسن استجابته لمقاومة الأمراض.

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