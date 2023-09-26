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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو هتموت من العطش أياك تشربة.. لن تصدق ماذا يحدث عند شرب الشاي بالحليب على الريق

يظل مشروب الشاي بلبن هو من أكثر المشروبات المعروفة والمنتشرة في كل دول العالم ويقبل على تناولها الكبار والصغار على حد سواء واخص بالذكر الصغار، ولكن هناك العديد من الأضرار التي يمكن أن تحدث عند تناول مشروب الشاي بلبن على الريق، ومن خلال موقع نيوز مصر سوف نذكر لكم تلك الأضرار والوقت المناسب لتناول الشاي بلبن بالإضافة إلى بعض النصائح الهامه، من قبل اطباء التغذيه تابعونا للتفاصيل. ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي بحليب الريق؟ يجب معرفة أمر هام جدا فإنه عند تناول الشاي بحليب في الصباح الباكر أي على الريق أن نضع في اعتبارنا أمر هام وهو أن المعدة تكون في أعلى درجات الحموضة عند الاستيقاظ من النوم، وهذا يجعل مجرد كوب صغير من الشاي باللبن يؤدي إلى شعور الإنسان بالاكتئاب ، بالإضافة إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، وبناء عليه ينصح بعدم تناول الشاي بلبن في الصباح ، وكذلك لا يمكن أن يتم تناوله قبل النوم لأنه يعمل على تعطيل عملية التمثيل الغذائي وتوقف الحرق إذن الوقت المناسب لتناول الشاي بلبن، يكون بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل أو في منتصف اليوم لا في الصباح ولا قبل النوم. اقراء ايضاً : على جانب آخر قد حذرت بعض الأبحاث العلمية من تناول الشاي مع الحليب بشكل عام لأن إضافتهم معا يقلل من امتصاص العناصر الغذائيه الهامه في الجسم والموجودة في الأغذية التي نقوم بتناولها في اليوم، والتي تحتوي على عناصر هامة مثل الزنك والحديد فنجد أنه متى تم تناول شاي بحليب قلت فرصه الجسم في امتصاص هذه العناصر الهامه من الغذاء.

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