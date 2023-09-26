عدن - ياسمين التهامي - شاهد: الكشف عن حيلة يقوم بها عمال محطات الوقود يتسبب في زيادة استهلاك البنزين لم تخطر على بال احد

2023/09/26 الساعة 08:48 صباحاً (جهينةيمن)

في مقطع فيديو اظهر مواطن شرح فيه تصرف يقوم به عادة عمال محطات الوقود، يتسبب في زيادة استهلاك السيارات للبنزين. وزضح المواطن تعليقا على الفيديو: "في خطأ يقع به عمال المحطات، وقت الحساب تلقاه طق طق يحاول يجبر يكمل لك الرقم".

وأوضح أن هذه الحركة تسبب تلف في علبة الفحم، ما يسبب زيادة استهلاك البنزين، وضعف أداء المحرك وتغير ريحة البنزين داخل السيارة. وبين أن الحل هو التنبيه على عامل البنزين بطقة واحدة فقط.

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