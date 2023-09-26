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عدن - ياسمين التهامي - طبيبة سعودية تبحث عن عريس من أي جنسية عربية وستدفع له 100 ألف دولار مقابل أن يتزوجها

أعلنت طبيبة سعودية أنها تبحث عن عريس من أي جنسية عربية وستدفع له 100 ألف دولار مقابل أن يتزوجها وينقذها وينقذها من العنوسة بعد أن بلغ عمرها 36 سنة، حسب ما تم تداوله عبر صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي. الإعلان الذي تم تداوله بشكل واسع، زعم أن الطبيبة السعودية البالغة من العمر 36 سنة، تخاف أن يفوتها قطار الزواج، لذلك لجأت للبحث عن عريس عبر مواقع التواصل الإجتماعي. اقراء ايضاً : وحول الشروط التي يجب توفرها في العريس، قالت الطبيبة أنه لا يوجد لديها أي شروط تعجيزيه لأن هدفها الزواج والستر بالحلال، موضحةً أن شرطها الوحيد هو أن يكون العريس على خلق ودين ويقدر الحياة الزوجية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون متعمل ويجيد أمور الإدارة حتى يساعدها في إدارة شركتها الخاصة التي تعمل في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل. واوضحت الطبيبة أنها انشغلت في دراستها وعملها، ومضت أجمل سنوات عمرها وهي منهمكة في ذلك، وبعد أن تجاوز عمرها 36 عاماً افاقت من غفلتها وخافت أن يفوتها قطار الزواج، لذلك لجأت إلى مواقع التواصل الإجتماعي للبحث عن عريس من أي جنسية عربية لتكمل معه بقية حياتها تحت عش الزوجية. ورغم أن الإعلان تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن الكثير من المتابعين شككوا في صحته، خصوصاً وأنه لا يحتوي على معلومات كافية عن الطبيبة المزعومة ولا يحتوي أيضاً على طريقة للتواصل معها. وعادةً ما تنتشر مثل هذه الإعلانات الكاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي بهدف جذب التفاعلات والحصول على الكثير من المتابعين.

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