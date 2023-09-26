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عدن - ياسمين التهامي - إنذارات باللُّون الأحمر.. أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية، والأرصاد السعودية تحذر أمطار الخريف

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها جريان السيول وزخَّات البَرَد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة إضافة إلى مرتفعات المدينة المنورة.

الطقس اليوم في البحر الأحمر والخليج العربي

كما رجَّحت الأرصاد الجوية أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 15-30 كم/ساعة، قد تصل إلى 50 كم/ساعة، مع وصول ارتفاع الموج إلى أعلى من مترين ونصف وتكَوُّن السحب الرعدية الممطرة وبحر “مائج” على الجزء الجنوبي، فيما تبقى سرعة الرياح فوق الخليج العربي بحدود 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى متر والبحر خفيف الموج.

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درجات الحرارة ونسب الرطوبة في السعودية

وتوقَّع المركز أن تسجِّل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم مع 44 درجة مئوية، بينما تكون الحرارة في المدينة المنورة 43 وفي مكة المكرمة والعاصمة الرياض 42 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة في السودة مع 15 درجة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 90 في جدة.

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 42 30 85 أمطار متوسطة المدينة المنورة 43 31 35 أمطار رعدية الرياض 42 23 20 صحو جدة 37 28 90 سحب رعدية الدمام 43 24 85 عوالق أبها 29 16 85 أمطار متوسطة تبوك 39 22 40 صحو بريدة 42 24 20 صحو حائل 40 23 20 غائم جزئي الباحة 28 17 65 أمطار متوسطة عرعر 38 24 30 صحو سكاكا 37 23 30 صحو جازان 38 31 85 أمطار رعدية نجران 37 23 35 غائم جزئي الخرج 43 25 20 صحو المجمعة 41 24 20 صحو وادي الدواسر 42 26 25 صحو الدوادمي 41 24 20 غائم جزئي شرورة 41 27 25 غائم جزئي طريف 35 19 65 صحو الطائف 34 21 75 أمطار متوسطة القنفذة 36 29 85 أمطار متوسطة ينبع 40 29 85 سحب رعدية العلا 42 30 30 غائم جزئي الأحساء 44 25 55 عوالق حفر الباطن 44 27 25 صحو بيشة 38 22 30 غائم جزئي الوجه 34 24 85 صحو رفحا 42 25 20 غائم جزئي القريات 36 18 65 صحو السودة 27 15 85 أمطار متوسطة روضة التنهات 43 25 30 عوالق صحراء الدهناء 43 25 30 عوالق الصمان 43 25 30 عوالق

الأرصاد تُحذِّر جازان وعسير ومكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عدداً من التحذيرات باللُّون الأحمر حذِّر خلالها منطقة جازان من تأثير الأمطار الغزيرة، والصواعق الرعدية وتساقط البرد وجريان السيول والرياح شديدة السرعة، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، في كلٍّ من الحرث والدائر الريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

إنذار باللُّون الأحمر – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً آخر باللُّون الأحمر، حذَّرت خلاله منطقة عسير من تأثير الأمطار الغزيرة، والصواعق الرعدية وتساقط البرد وجريان السيول والرياح شديدة السرعة، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، في كلٍّ من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

إنذار باللُّون الأحمر – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

وفي تحذيرٍ آخر نبَّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة من تأثير الأمطار الغزيرة، والصواعق الرعدية وتساقط البرد وجريان السيول والرياح شديدة السرعة، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، في أضم وميسان والطائف حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

إنذار باللُّون الأحمر – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

أمطار الخريف أعلى من المعدل وتبدأ الجمعة

وكان المركز قد أصدر تقريراً، توقُّع خلاله أن تتساقط الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة القادمة مشيراً إلى أنَّ أمطار الخريف سوف تكون – بإذن الله أعلى من المعدل بنسبة تتراوح مابين 40% إلى 60% خلال شهر #أكتوبر المقبل، و#نوفمبر القادم.