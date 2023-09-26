"انتهاك عدائي غادر" ..التعاون الخليجي: استهداف القوات البحرينية يؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الهجوم الحوثي على القوات البحرينية المرابطة في الحدود السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد استمرار مليشيا الحوثي في أعمالهم الإرهابية.



وقال البديوي في بيان نشره على حسابه على منصة إكس، "الانتهاك الحوثي العدائي الغادر اليوم، الذي أدى إلى استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين، يتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار التي أُعلن عنها سابقًا".



وأضاف أن ذلك "يؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية وعدم رغبتهم في استقرار وأمن اليمن".



وعبر البديوي عن خالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء الأبطال، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.



وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت مساء الإثنين، مقتل عنصرين من أفرادها، وجرح آخرين في هجوم حوثي على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية.



ونعت القوة، في بيان اليوم الاثنين، ضابطا وجنديا قتلا في عملية نفذها الحوثيون من خلال إرسال طائرات مسيّرة على مواقع القوة البحرينية.



كما أعلن البيان سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".



يأتي هذا بعد نحو أسبوع من عودة الوفد الحوثي من السعودية في إطار مفاوضات ثنائية من أجل الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

