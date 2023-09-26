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عدن - ياسمين التهامي - جدول بغرامات المخالفات المرورية السعودية بعد التعديل.. منها تصل لـ 6 الف

تتراوح قيمة المخالفات المرورية تبعا لكل مخالفة، حيث تتراوح ما بين 100 ريال سعودي إلى 10 آلاف ريال سعودي.

مخالفات مرورية تبدأ من 100 إلى 150 ريال

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مخالفات ساهر اسعار

يعد نظام ساهر من اهم الأنظمة التي وضعتها الإدارة العامة للمرور في السعودية لتنظيم الحركة المرورية، وتتراوح مخالفات ساهر اسعار حيث تم وضع مخالفات على الشوارع التي تم تحديد اقصى سرعة بها ان تكون اقل من 120 كيلو متر/ الساعة وهي كالتالي:

أما الشوارع التي يسمح بالسير فيها بسرعة تتخطى 140 كيلومتر/ الساعة تصل سعر المخالفات فيها إلى المبالغ التالية:

سعر مخالفة عدم وجود رخصة

تفرض المملكة العربية السعودية مبالغ مالية كبيرة على السائقين المنتهكين لقانون رخصة القيادة، لما يمثله من خطر على السائقين والمرافقين وعامة الشعب، ويتم ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ويقومون بدفع غرامة مالية تتراوح أسعارها على النحو التالي:

أسعار مخالفات المرور للدراجات النارية

مخالفات مرورية تبدأ من 150 إلى 300 ريال

مخالفات مرورية تبدأ من 300 إلى 500 ريال

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