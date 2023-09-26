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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء: ضبط محط تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز بالماء بدلا عن الغاز المنزلي (فيديو)

ضبطت السلطات في العاصمة صنعاء امس محطة لبيع الغاز المنزلي تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية بالمياه المخلوطة بالماء. وضبطت السلطات محطة وتدعى محطة العاصمة بشارع المطار وهي تقوم بخلط الغاز المنزلي بالمياه وتبيعه لاحقا للمواطنين . وقال مواطنون انهم فوجئوا بان أسطوانات الغاز وبعد فراغها من الغاز تظل ثقيلة الوزن . وقاموا لاحقا بفتح بعض الأسطوانات ليكتشفوا انسكاب المياه منها. وقامت السلطات باغلاق المحطة واعتقلت مالكها. كما وصلني

محطة العاصمة في شارع المطار تعبئ اسطوانات الغاز نصف غاز والنصف الاخر ماء كما هو موضح بالفيديو الذي تم توثيقه يومنا هذا الاحد 24/9/2023 pic.twitter.com/5k2IKB4sRN — مجدي عُقبة (@MAGDIOQBAH1459) September 24, 2023 اقراء ايضاً :

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