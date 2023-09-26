اعتبرته ضمن حوادث خروقات الهدنة.. مليشيا الحوثي تعترف ضمنيا بمسؤوليتها عن الهجوم على القوات البحرينية

اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمنيا بمسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القوات البحرينية، على الحدود مع السعودية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، واعتبرتها ضمن حوادث "خروقات الهدنة".



وقال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة رداً على الهجوم في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات الهدنة "أمر مؤسف".



واتهم المتحدث الحوثي، قوات التحالف الذي تقوده السعودية بمواصلة خروقاتها للهدنة، مشيراً إلى مقتل 12 من مقاتلي الجماعة خلال شهر واحد على الحدود السعودية.



وأضاف "نشدد على أهمية الدخول في مرحلة السلام الجاد ‏وصولا الى تثبيت الوضع العسكري بالكامل بحيث تتوقف الخروقات من جميع الأطراف وتتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل".



وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت مساء الإثنين، مقتل جنديين وإصابة آخرين من قواتها المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية في عملية نفذها الحوثيون من خلال إرسال طائرات.

