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عدن - ياسمين التهامي - تويوتا هايلوكس 2024 الجديد يمتلك شكل رقمي من لاندكروزر LC300
سنستعرض معكم اليوم مجموعة من الصور الرقمية التي تتخيل شكل تويوتا هايلوكس 2024 ( 2024 Toyota Hilux ) ، بتصميم خارجي مستلهم من سيارة .
وقبل عرض الصور الخيالية الرقمية الغير موجودة على أرض الواقع ، نود تذكيركم بأن بداية إنتاج بيك اب هايلوكس كانت في سنة 1968 بجيله الأول ، وفي الوقت الراهن يتوفر الجيل الثامن من هذا الطراز الذي تم الكشف عنه في سنة 2015 كموديل 2016 ، وحصلت هايلوكس 2020 على تحديثات فيس لفت .
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وهناك تقارير صحفية ترجح أن يتم توفير الجيل التاسع والجديد بالكامل من هذا الطراز على بيك اب تويوتا هايلوكس 2024 ، وكون الوقت مازال مبكر على نشر صور تجسسية تظهر نسخة تجارب متخفية أسفل التمويهات من هذا البيك اب ، حصلنا على صور تخيلية رقمية .
نرجح أن معظمكم لاحظ أن هذه الصور تجعل من شكل سيارة تويوتا لاندكروزر LC300 2022 الجديدة بالكامل تتحول إلى مركبة بيك اب تعتبر نفسها هايلوكس جديدة كلياً !
بغض النظر عن كل الاشاعات نحن متأكدين من شيء واحد ، مثل لاندكروزر جديدة 2022 والجيل الثالث من تويوتا تندرا ، ستعتمد هايلوكس الجديدة على شاصي TNGA-F .
ولمن لا يذكر اختبر زميلنا مصعب شعشاعة مؤخراً قيادة سيارة تويوتا لاندكروزر جديدة بنسختها المزودة بـ محرك V6 سعة 3,5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 409 حصان و 650 نيوتن متر من عزم الدوران ، يرتبط مع قير اوتوماتيك من 10 غيارات .
وأخبرناكم أثناء التجربة أن المحرك الجديد جعل من سيارة تويوتا 2022 هذه تتسارع من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في 6,7 ثانية .
بعيداً عن حديثنا عن سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة بالكامل وعن عرض صور رقمية تتخيل كيف يبدو شكل لاندكروزر LC300 على تويوتا هايلوكس 2024 ، هذا تذكير بـ آخر ما تحدث به فريقنا في عرب جي تي عن البيك اب الياباني :
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