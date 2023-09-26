ردا على تدنيس العلم الجمهوري.. مظاهرة شعبية حاشدة في صنعاء بمناسبة العيد الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد الآلاف من المواطنين في صنعاء، عصر اليوم الثلاثاء، في مظاهرة شعبية كبيرة احتفاء بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المواطنين تجمعوا في جولة ريماس على بعد أمتار من الأمن السياسي وميدان السبعين رافعين الأعلام الجمهورية، وهتفوا بالروح بالدم نفديك يا يمن.



وشهدت جولة ريماس الليلة الماضية واحدة من جرائم إسقاط وتمزيق وتدنيس العلم الجمهوري، من قبل عناصر مليشيا الحوثي، وتعد التظاهرة الجارية حاليا ردا على تلك الإساءات المخزية.



وقال ناشطون ومصادر محلية ورواد على وسائل التواصل الاجتماعي إن الآلاف شاركوا في مظاهرة كبيرة، وفي السيارات ورفعوا فيها الأعلام الجمهورية ردا على الجرائم الحوثية الليلة الماضية بحق العلم الجمهوري.





كما تعبر المظاهرة عن احتفالات الشعب المتواصلة بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي تصادف اليوم ذكراها الحادية والستين.



وشهدت صنعاء والأمانة الليلة الماضية تظاهرات واحتفالات مؤيدة للجمهورية التي تعني أيضا رفضهم الإمامة بشكل صارم.



وتأتي التظاهرة الجديدة في صنعاء رغما عن خطف مليشيات الحوثي العشرات ممن شاركوا في تظاهرات ميدان التحرير الليلة الماضية.



كما تأتي بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في محافظتي إب والحديدة، في تحد جمعي لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تمثل إمتدادا للإمامة التي أطاحت بها ثورة 26 سبتمبر عام 1962م.

