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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم
2023/09/26 الساعة 08:10 مساءً (جهينةيمن)
سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً اليوم الثلاثاء، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين XAU/SAR
وسجَّلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين البيانات التالية وفق التحديثات الأخيرة:
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|
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء26-9-2023
|
الوحدة
|
السعر بالريال السعودي
|
السعر بالريال الأمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
231.57
|
61.75
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
212.27
|
56.61
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
202.62
|
54.03
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
173.68
|
46.31
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
135.08
|
36.02
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
7,202.63
|
1,920.70
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
7,206.38
|
1,921.70
أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
|العملة مقابل الريال الواحد
|العملة الواحدة كم تساوي ريال
|العملات
|0٫25078
|3٫98698
|اليورو
|0٫26661
|3٫75085
|الدولار
|0٫41531
|2٫40786
|الدولار الاسترالي
|0٫97071
|1٫03017
|الريال القطري
|8٫23862
|0٫12137
|الجنية المصري
|0٫97924
|1٫02120
|درهم اماراتي
|66٫73828
|0٫01498
|ريال يمني
|2٫74599
|0٫36452
|درهم مغربي
|7٫25458
|0٫13784
|الليرة التركية
|0٫18908
|5٫28891
|دينار أردني
|0٫08240
|12٫13552
|دينار كويتي
|102٫26573
|0٫00983
|الدرام الأرمني
|0٫47962
|2٫08640
|غويلدر الأنتيل الهولندية
|93٫32204
|0٫01072
|بيزو أرجنتيني
|0٫47923
|2٫08685
|فلورن أروبي
|0٫45323
|2٫20638
|مانات أذربيجاني
|0٫48938
|2٫04344
|مارك بوسني
|0٫53732
|1٫86209
|دولار بربادوسي
|29٫20592
|0٫03425
|تاكا بنغلاديشي
|0٫48986
|2٫04140
|ليف بلغاري
|0٫10051
|9٫94933
|دينار بحريني
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