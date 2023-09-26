عدن - ياسمين التهامي - انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم

2023/09/26 الساعة 08:10 مساءً (جهينةيمن)

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً اليوم الثلاثاء، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين البيانات التالية وفق التحديثات الأخيرة:

اقراء ايضاً :

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء26-9-2023 الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالريال الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 231.57 61.75 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 212.27 56.61 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 202.62 54.03 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 173.68 46.31 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 135.08 36.02 سعر أونصة الذهب بيع 7,202.63 1,920.70 سعر أونصة الذهب شراء 7,206.38 1,921.70

مصوغات ذهبية متنوعة – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم