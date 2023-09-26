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عدن - ياسمين التهامي - إحذر من هذه الأطعمة وارميها فوراً .. فهي تخرب المناعة تسد الشرايين توقف عن تناولها قبل فوات الأوان!!

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان وتدمر خلايا الدماغ دون أن يدرك أصحابها ذلك. من بين هذه الأطعمة الخطيرة هي تلك التي تحتوي على السكريات والحلويات. فالسكريات تعمل على تدمير البنكرياس وتضعف عمل عضلة القلب وترفع مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، هناك المشروبات الغازية التي تعتبر من أخطر المشروبات التي تؤثر سلبًا على القولون والأمعاء وتؤثر على الكلى وتسبب تراكم الأملاح. كما أن هناك الأطعمة الدهنية الممتلئة بالدهون التي يمكن أن تسبب مخاطر للقلب بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ولا يمكننا نسيان الشوكولاتة، فهي أيضًا من الأطعمة الخطيرة التي تسبب زيادة في السكر والضغط وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان. اقراء ايضاً : لتفادي هذه الأمراض وتقوية الكبد والكلى وعضلة القلب، يجب علينا اتباع بعض التعليمات والإرشادات التي يوصي بها الأطباء. من بين هذه النصائح: يجب عليك زيادة استهلاك الخضروات والفواكه الطازجة، وممارسة التمارين الرياضية يوميًا لتقليل نسبة الكوليسترول وتقوية عضلات القلب. يجب أيضًا تجنب تناول الأطعمة غير المعروفة المصدر والأطعمة السريعة، وتقليل استهلاك السكريات. بالإضافة إلى ذلك، يجب شرب كمية لا تقل عن لترين من الماء خلال النهار للمساعدة في تطهير الجسم من السموم. في النهاية، قد وضحنا أيضًا أهمية تجنب الأطعمة الضارة التي تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي والمناعي والقلب.

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