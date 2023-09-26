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عدن - ياسمين التهامي - نبتة جبارة وسحرية تحتاج لها كل النساء ولها فوائد خارقة .. تعرف عليها الآن

تعتبر عشبة المدينة من اكثر الاعشاب فائدة لامراض النساء المقلقة والتي تعاني منها جميع النساء فهي تستخدم لدى العطارين لعلاج العديد من المشاكل والأمراض النسائية ومنها مشكلة تكيس المبايض وإزالة الألياف والكتل الرحميّة المخزّنة في الرحم كما تساعد على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء اللواتي يعانين من اضطراب في مواعيدها كما تساعد هذه العشبة على تنظيف الرحم من بقايا قطع الدم القديمة والمتحجّرة في الرحم وتخليصه من الشوائب والبكتيريا والسوائل الضارّة وغير ذالك الكثير من الفوائد التي سنسردها بعد ان نتعرف على هذه العشبة العجيبة .آ آ

عشبة المدينة هي عبارة عن شجيرات صغيرة، يصل ارتفاعها حوالي 100 سنتيمتر، أوراقها خضراء، وأزهارها صفراء، تتميز برائحتها العطرة، وطعمها المر، تتواجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، إلا أن أجودها ينمو في المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، لها عدة أسماء مثل العشبة الخضراء، والقشعة، وشجرة الحمل، والعوار، وتستخدم في العديد من الوصفات الطبيّة الشعبية لفوائدها الكثيرة، وبشكل خاص في علاج المشاكل النسائيّة المختلفة؛ بحيث تستخدم على شكل عشبة خضراء طازجة، أو جافّة، أو مسحوق أخضر ناعم.

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فوائد عشبة المدينة

لعشبة المدينة فوائد عديدة، ومنها:

تعالج تكيس المبايض.

تُزيل الألياف والكتل المخزنة في الرحم. تُنظّم الدورة الشهرية، عند النساء اللواتي يعانين من اضطراب في موعدها.

تُنظّف الرحم وتطهره من البكتيريا، والسوائل الضارة، وبقايا الدم المتحجر، كما تنظف بطانة الرحم السميكة، لذلك ينصح باستخدامها بعد الولادة مباشرةً.

تفتح الانسداد الموجود في قناة فالوب.

تُعتبر بديلاً لعمليات الإجهاض عند موت الجنين داخل الرحم، لاحتوائها على خصائص قوية، تسقط الأجنة بشكل فعال وسريع.

تزيد فرصة حدوث الحمل، لاحتوائها على خصائص تعوّض النقص في إفراز هرمون البروجسترون، من خلال تحفيز بطانة الرحم على زيادة إنتاج الهرمون. آ

تُخفّف آلام أعراض ما قبل الطمث.

تشفي الجروح.

تعالج مشاكل الطحال.

تُسهّل عملية الولادة.

آ تعُالج التهاب الأوتار.

تُخفّف من الإجهاد والإرهاق والتعب عند الرياضيين.

تُعالج التهاب المفاصل، وتخفف آلامه.

تُعالج التهاب العينين

كما تساعد تساعد هذه العشبة على:

تخفيف الأعراض المزعجة المرافقة لمرحلة انقطاع الطمث، فهي تساعد على تحسين النوم والمزاج وتخفيف حدة الدورة الشهرية في حال الانقطاع المبكر أو غير الطبيعي للطمث.

تساعد في التخلص من مشاكل الدورة الشهرية مثل زادتها عن الحد الطبيعيتخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحيض، مثل الإمساك والاكتئاب توازن الهرمونات في الجسم، خاصة هرمونات الحليب حالة بطانة الرحمآ على تنظيف بطانة الرحم حيث تحتوي على مجموعة من المواد التي تحفز الرحم على التخلص من بقايا الدم المتحجر بداخله كما تعمل على قتل البكتيريا فيه وذلك في مرحلة النفاس مابعد الولاده في حال الإجهاض تساعد عشبة المدينة على التخلص من الجنين ومن الشوائب

.- تحسين الخصوبة وعلاج العقم:

بسبب قدرة عشبة المدينة على التأثير على هرمونات الجسم وإعادة ضبط مستويات هرمون الحليب، فإن هذه العشبة قد تكون فعالة جداً في علاج العقم ومشاكل الخصوبة لدى النساء أو أي مشاكل قد منعت حصول حمل.

- منع عضات الحشرات:

وجدت بعض الدراسات أن خلاصة بذور عشبة المدينة تساعد على إبعاد البعوض والذباب والبق ومنعها من عض الجلد أشارت بعض الدراسات إلى أن عشبة المدينة قد تكون فعالة في منع الإصابة بقمل الرأس عند استخدام خلاصة هذه العشبة في بخاخ للشعر.

- مكافحة السرطان:

تساعد عشبة المدينة على مكافحة مرض السرطان، كما أظهرت بعض الدراسات أن خلاصة هذه العشبة قد يكون لها تأثير فعال في قتل الخلايا السرطانية المسببة لهذه السرطانات تحديداً: سرطان القولون، سرطان المعدة، سرطان الرحم وعنق الرحم، سرطان الثدي، سرطان الرئة.

- التخلص من الصلع عند الرجال:

تمتلك عشبة المدينة خواصّ مضادّة للأندروجين، الأمر الذي يساعد على علاج بعض مشاكل الصلع عند الرجال، مثل الثعلبة والصلع.

- كما أن لعشبة المدينة العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل: آ

منع تسوس الأسنان ومكافحته أي تلف حاصل في العظام لدى النساء . التقليل من فرص الإصابة بالجلطات.

مكافحة الصداع بأنواعه المختلفة. الوقاية من الصرع والتقليل من نوباته .علاج تضخم البروستاتا لدى الرجال

تساعج على التخفيف من شعور الألم والإرهاق وتساعد الجسم على استرداد الطاقة.

تستخدم في علاج ألم العينين وبعض الالتهابات التي تلحق بها.

تساعد عشبة المدينة على التخلص من حبّ الشباب.

طريقة تحضير عشبة المدينة

اتبع الخطوات التالية لتحضير عشبة المدينة

لتنظيم الدورة الشهرية

عن طريق تناول ملعقةٍ من عشبة المدينة، مرةً يومياً، من اليوم الأول للدورة الشهرية، وحتى اليوم الخامس، والانتظام باستخدامها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، حتى تنتظم الدورة بشكلٍ تام؛ حيث يتمّ تناولها عن طريق إضافة ملعقةٍ من بودرة عشبة المدينة إلى كوبٍ من الحليب المغلي، أو غلي ملعقة من العشبة في كوبٍ من الماء، لمدة خمس دقائق، وترك السائل حتى يبرد، ثم تصفيته وشرب المغلي، أو أكل البودرة بشكل مباشر، أو إضافتها إلى المشروبات الساخنة، كالشاي أو الشوربة.

لتنظيف الرحم وتطهيره:

آ عن طريق تناول ملعقةٍ من بودرة عشبة المدينة بشكل مباشر على الريق لمدة خمسة أيام فقط، وسيؤدي تناول العشبة إلى زيادة كمية نزول الدم، وخروج كتلٍ وقطع دم مُتحجّرة، وهي أمور طبيعية لا تستدعي القلق وكلما كانت بطانة الرحم أسمك احتاجت المرأة وقتاً إضافيّاً لتنظيف الرحم.