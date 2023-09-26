صنعاء.. مليشيا الحوثي تدفع ببلاطجة إلى وسط التظاهرات والجماهير ترد: جمهورية جمهورية

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت لقطات نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مليشيا الحوثي أرسلت مجاميع من بلاطجتها إلى صفوف المتظاهرين الذين يحتفلون بالعيد الوطني لثورة 26سبتمبر في عدد من شروراع العاصمة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن البلاطجة الحوثية الذين يحملون عصي وهراوات يعمدون إلى مراكز التظاهرات وهتفوا بالصرخات الحوثية، في محاولة لتفريق المواطنين الذين يحتشدون بالآلاف في شوارع صنعاء.



ويهدف الدفع الحوثي بالبلاطجة -وفق متظاهرين- إلى وضع حد للتظاهرات التي انطلقت منذ أمس ولم تتوقف من بعد ظهر اليوم حتى الآن، مع توسعها.



ويشير مقطعا مصورا أن المتظاهرين هتفوا جمهورية جمهورية حتى تلاشى صوت البلاطجة الحوثيين. ولم يسجل وقوع جرحى أو أحدث شغب نتيجة كثافة المتظاهرين.



وفي محافظة إب قالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي نشرت الأطقم المدججة بمسلحين ملثمين في عدد من أحياء مركز المحافظة التي تشهد احتفالات كبيرة.

