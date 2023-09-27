إصلاح سقطرى يحتفل بذكرى التأسيس وأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة أرخبيل سقطرى مساء الثلاثاء، حفلا خطابيًا وفنيًا بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية.

وخلال كلمته في الحفل تقدم رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بسقطرى، أحمد جمعان، بأحر التهاني والتبريكات إلى قيادة الإصلاح وأعضاءه في ربوع اليمن عامة وسقطرى على وجه الخصوص بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن الاحتفال بذكرى تأسيس الإصلاح يأتي تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية 26سبتمبر و14 اكتوبر المجيدتين، التي حققتا للشعب الانتصار على الجهل والظلم والفقر والاستعمار.

وأكد جمعان بأن الشعب ما زال يناضل ويقدم المزيد من الشهداء حتى تستعاد الدولة وينعم الشعب بالحرية والكرامة والمستقبل المشرق.

ونوه رئيس إصلاح سقطرى، بجهود التجمع اليمني للإصلاح المستمرة في مساندة الدولة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نضالهم الوطني لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لافتاً إلى تمسك الإصلاح والقوى السياسية بمرجعيات الحل السياسي الثلاث بما فيها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية.

ودعا كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والعمل على بناء شراكة حقيقية لبناء وتنمية المحافظة، كما دعا الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار الأرخبيل.

وقدم رئيس اصلاح سقطرى جزيل الشكر للجيش الوطني والمقاومة وكل المرابطين في ميادين القتال للدفاع عن الوطن وكرامة الشعب اليمني، داعيا الحكومة الى الاهتمام باسر الشهداء ورعاية الجرحى كأبسط حق ممكن يقدم لهؤلاء الابطال.

وتخلل الحفل العيديد من الفقرات التي نالت اعجاب الحضور.