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عدن - ياسمين التهامي - شاومي تطلق أفضل هواتفها هذا العام Redmi Note 13 Pro، تعرف على مواصفاته الان في السعودية

بعد أقل من عام من إطلاق سلسلة Redmi Note 12، تم الإعلان عن سلسلة Redmi Note 13 من شاومي، وتقدم Redmi Note 13 Pro ونماذج أخرى مماثلة للأسواق العالمية في بداية العام المقبل، ومن الممكن أن تكون المواصفات مختلفة قليلاً في الإصدارات العالمية. يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro ببطارية قوية 5100 أمبير وشحن سريع بقوة 67 W، وبشاشة 6.67 بوصة و120 هرتز، ويحتوي على ذاكرة داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجابايت ومعالج Snapdragon 7s Gen 2. اقراء ايضاً : وسنعرض في هذا المقال المواصفات الكاملة لهاتف Redmi Note 13 Pro، بالإضافة إلى عرض أهم مميزاته وعيوبه التي يجب مراعاتها قبل الشراء. مواصفات جهاز Redmi Note 13 Pro الهيكل الخارجي: المعلومات الأساسية: المعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية • 128 جيجابايت (8 جيجابايت).

• 128 جيجابايت (12 جيجابايت).

• 256 جيجابايت (12 جيجابايت).

• 256 جيجابايت (16 جيجابايت).

• 512 جيجابايت (16 جيجابايت). البطارية 5100 مللي أمبير. الشحن السريع شحن 100 في المئة في 44 دقيقة. اللون • الأزرق.

• الأسود.

• الأبيض.

• البنفسجي. نظام التشغيل ANDROID 13 ،MIUI 14. شاشة العرض: الشاشة 6.67 بوصات. دقة الشاشة 1220×2712 بكسل (1.5K). النوع AMOLED. معدل التحديث تدعم 120 هرتز. الكاميرا: الكاميرا الكاميرا الخلفية: • 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS).

• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة.

• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو. الكاميرا الأمامية: • 16 ميجابكسل. فتحة العدسة الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة 1.7، زاوية عريضة بفتحة عدسة 2.2، ماكرو بفتحة عدسة 2.4. الفلاش يدعم الفلاش. أوضاع المشهد • التقاط الصور بزاوية واسعة.

• التركيز التلقائي أوتو فوكس.

• تقنية التثبيت البصري.

• وضع عزل الخلفية.

• وضع التصوير الليلي مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro سعر هاتف Redmi Note 13 Pro بعد التحويل من الدولار أمريكا $190. السعودية 712.5 ر.س. مصر 5871 ج.م.

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