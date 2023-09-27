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عدن - ياسمين التهامي - توقُّعات الأحوال الجوية السعودية.. أمطار غزيرة وسيول في 5 مناطق، سرعة الرياح 50كم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الأربعاء، وحذَّر المركز من استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة يرافقها زخَّات البَرَد وجريان السيول والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة. كما نبَّه المركز من إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الرياح السطحية والموج في البحر الأحمر والخليج العربي

وتوقَّع المركز أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي بينما تصل إلى 50 كم/ساعة فوق الجزئين الأوسط والجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، وتكون حالة البحر “مائج” مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما تكون سرعة الرياح فوق الخليج العربي ما بين 15-30 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى متر، والبحر “خفيف الموج”.

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درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم بالمملكة

ورجَّحت الأرصاد الجوية أن تسجِّل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء مع 44 درجة مئوية، بينما تكون 41 في مكة المكرمة و40 في العاصمة الرياض، وتسجِّل السودة أقل درجة حرارة اليوم مع 15 درجة، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 95 في الدمام.

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 41 31 85 أمطار غزيرة المدينة المنورة 44 32 40 أمطار رعدية الرياض 40 26 20 صحو جدة 36 29 90 سحب رعدية الدمام 41 23 95 ضباب أبها 31 17 80 أمطار غزيرة تبوك 39 23 35 صحو بريدة 41 25 20 صحو حائل 38 24 20 غائم جزئي الباحة 29 19 70 أمطار غزيرة عرعر 39 24 25 صحو سكاكا 37 22 25 صحو جازان 38 32 85 أمطار غزيرة نجران 38 23 30 غائم جزئي/عوالق ترابية الخرج 43 26 20 صحو المجمعة 40 25 20 صحو وادي الدواسر 41 26 20 صحو الدوادمي 40 25 20 صحو شرورة 41 28 30 غائم جزئي/عوالق ترابية طريف 36 20 50 صحو الطائف 37 22 75 أمطار غزيرة القنفذة 37 29 80 أمطار رعدية ينبع 40 31 85 سحب رعدية العلا 42 30 25 سحب رعدية الاحساء 42 25 65 صحو حفر الباطن 43 28 25 صحو بيشة 39 23 25 سحب رعدية الوجه 33 23 85 صحو رفحا 40 25 20 صحو القريات 36 19 60 صحو السودة 27 15 85 أمطار غزيرة روضة التنهات 43 27 20 عوالق صحراء الدهناء 43 27 20 عوالق الصمان 43 27 30 عوالق