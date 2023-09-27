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عدن - ياسمين التهامي - شُرب الشاهي المُرّبعدتناول التمرأو بعد الوجبة الدسمة يخفض ارتفاع السكرفي الدم طبيب سعودي يُجيب

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة مغلوطة يقع فيها كثيرون بشأن شرب الشاهي.

وقال النمر عبر حسابه في تويتر: "شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمر مع القهوة أو بعد الوجبة الدسمة لايخفض ارتفاع السكر في الدم".

شُرب الشاهي المُرّ بعد تناول التمر مع القهوة أو بعد الوجبة الدسمة لايخفض ارتفاع السكر في الدم.

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- الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء

يلعب الشاي دورًا كبيرًا في إصلاح اختلال التوازن البكتيري في الأمعاء الناتج عن السمنة المفرطة أو اتباع أنظمة غذائية غنية بالدهون.

ويرتبط التوازن بين البكتيريا الجيدة والضارة في الأمعاء بكفاءة عملية الهضم وانخفاض خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات والإسهال.

2- تهدئة المعدة

يساعد شرب الشاي بعد تناول الطعام على تهدئة الجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة، وحمايته من الإصابة بالالتهابات، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد.

3- الوقاية من سرطان الجهاز الهضمي

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص المعتادين على تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، مقارنة بالذين لا يشربونه، لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

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أفضل أنواع الشاي للهضم

أوصت بعض الدراسات، بتناول أنواع محددة من الشاي بعد الوجبات، لأنها تساعد بشكل أكبر على هضم الطعام، وهم:

- الشاي الأسود.

- الشاي الأخضر.

- شاي زنجبيل.

- شاي الشمر.

- الشاي بالنعناع.

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كيفية تحضير الشاي بشكل صحي

طريقة تحضير الشاي -بحيث يكون قادرًا على هضم الطعام- بسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- وضع أوراق الشاي الطازجة أو المجففة في الماء المغلي.

- تغطية الكوب لمدة 10 دقائق.

- تحلية الشاي بملعقة صغيرة من عسل النحل، لأن السكر يقلل من فوائده ويكسبه سعرات حرارية إضافية.