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عدن - ياسمين التهامي - يضع سِرَّه في أضعف خلقه طبيب سعودي ”.. لن تصدق ما الذي سيحدث لك إذا تناولت حبتين من الهيل

يُعدّ الهيل أحد التوابل الشهيرة على الاطلاق في العالم حيث يكتسب شهرته من خلال فوائد العظيمة التي يقدمها للناس ،وتعتبر غابات الهند الموطن الأصلي والأول للهيل في العالم حيث انتشر منها إلى بقية بقاع العالم وذلك عن طريق التجارويستخدم الناس الهيل منذ قرون طويلة ويتوارثوه الناس جيلا بعد جيل وذلك نظير فوائده الجليلة التي يقدمها للجسم حيث يُستخدم الهيل في أغراض عديدة مثل الغذاء والدواء وفي تركيب مستحضرات التجميل التي يتزين بها الإنسان منذ القدم.ويعرف الهيل منذ آلاف السنين باعتباره الدواء الشافي لعلاج مختلف الأمراض التي تصيب جسم الإنسان حيث يستعمله الناس بطرق مختلفة وكثيرة لعلاج الأمراض العديدة التي قد تصيب الجسم كما يُستخدم الهيل في الغذاء كمكون رئيسي في تحضير وجبات وأطعمة كثيرة حيث يجعلها شهية وصحية. ولاتقف استخدامات الهيل عند هذا الحد إذ أنه يدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل كما يدخل في تركيب أفضل وأجود أنواع العطور التي يستخدمها الناس في المناسبات الاجتماعية والحفلات الرسمية وغيرها من الأماكن الأخرى. اقراء ايضاً : وإذا ما نظرنا إلى تكوين الهيل سنجده ينتسب إلى الفصيلة الزنجبيلية وأغلب استخدامه هو في تحضير القهوة حيث يتباهى الناس في كل أرجاء العالم بجودة الهيل الذي يستخدموه كما أنّه يستخدم في تحضير الوجبات التي تحتوي على الأرز واللحوم وغيرها من الأطعمة والوجبات الأخرى التي يتناولها الإنسان.ويمتلك الهيل فوائد طبية وصحية كبيرة ماجعل الناس يتناولوه ويرغبوا به باستمرار حيث لايكاد يخلو بيت من وجود الهيل فيه وذلك بسبب فوائده الجمة على الجسم حيث يعمل على تعزيز وظائفهوجعله يقوم بمهامه على أكمل وجه ممكن.ويحتوي الهيل على الكثير من المعادن والفيتامبنات والعناصر الغذائية المضادة للأكسدة والتي تؤمن احتياجات الجسم اليومية وتجعله يقوم بوظائفه على أكمل وجه كما تساعده في الوقاية من الأمراض الذي قد تصيبه بل والقضاء عليها في حالة وقوعها. وأثبتت الدراسات أن تناول حبتين من الهيل يوميا تعط جسم الإنسان 77%من احتياجه اليومي من الحديد، و57%من احتياجه اليومي من المغنيسيوم، كما تعطي 38%من احتياج الجسم اليومي من الكالسيوم و35%من احتياجه من فيتامين سي و10% من احتياجه من فيتامينb6 و112%من احتياجه من الألياف و31% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم.وتؤكد الأبحاث العلمية والتجارب العملية قدرة الهيل على تخفيض ضغط الدم بسرعة وحماية القلب من الاجهاد حيث يعمل الهيل على زيادة تدفق الدم وتعزيز عمل الأوعية الدموية وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة مايعزز صحة القلب ويحول دون تعرضه لأي مشاكل مرضية قد تصيبه ويمكن استخدام الهيل في علاج ضغط الدم أو أي مشاكل أخرى وذلك باضافته للقهوة وتناولها بشكل دوري ويومي أو مضع حبتين يوميا وذلك بعد وجبتي الصبوح والعشاء.ولاتقتصر فوائد الهيل العلاجية على ضغط الدم فقط إذ أنّه يعمل على علاج الكثير من المشاكل التي قد تصيب الجسم ومنها مايلي:فوائد الهيل العلاجية: -القضاء على الخلايا السرطانية. -إزالة السموم من الجسم. – معالجة المشاكل البولية. -تقليل تشنجات الأمعاء. -علاج نزلات البرد. -القضاء على الامساك. -معالجة السعال والربو. -طرد الغازات والقضاء على الانتفاخات. -علاج قرحة المعدة ومتلازمة القولون العصبي. -تحسين الشهية.القيمة الغذائية لكل 100جرام من الهيل: -السعرات الحرارية 311 سعرةً حراريةً . -الماء 8.28 مليلترات. – البروتين 10.76 غرامات. – الدهون 6.7 غرامات . -الكربوهيدرات 68.47 غراماً.الألياف 28 غراماً. -الكالسيوم 383 مليغراماً. -البوتاسيوم 1119 مليغراماً. -المغنيسيوم 229 مليغراماً. -الفسفور 178 مليغراماً. -المنغنيز 28 مليغراماً.الصوديوم 18 مليغراماً. -الحديد 13.97 مليغراماً. -فيتامين ج 21 مليغراماً. محاذير استخدام الهيل: -يمنع استخدامه من قبل الأشخاص المصابين بحصوات المرارة. -يجب تجنب استخدامه من قبل الحامل. -قد يسبب الإفراط في تناول الهيل حدوث حساسية وبعض الإلتهابات الجلدية المصاحبة.

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