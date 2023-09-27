اليمن.. توقعات أممية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية أواخر العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن أواخر العام الجاري.



وقالت المنظمة الأممية في نشرة السوق والتجارة الشهرية، إنه "من المتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الارتفاع موسمياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى من متوسط ​​الثلاث سنوات".



وأضافت أن تلك الزيادة ستشمل معظم الأسواق، ولكن في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.



وأوضحت المنظمة الأممية، أنه وفي حالة استمرار الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام العالمية، "فهناك احتمال كبير لارتفاع أسعار الوقود في اليمن في الأشهر المقبلة، مما يؤثر على تضخم الغذاء من خلال زيادة تكاليف النقل وزيادة الحد من القوة الشرائية وإمكانية الوصول إلى الغذاء لمعظم المستهلكين في اليمن".

وبشأن حالة السوق الشهر الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، "ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة بشكل فاحش في معظم الأسواق مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات، بشكل غير في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مما حد من إمكانية حصول معظم الأسر على نظام غذائي مناسب في بيئة ذات فرص محدودة الدخل وانخفاض القوة الشرائية للعمال المؤقتين ومربي الماشية".