وسط فوضى أمنية.. اندلاع اشتباكات قبلية في أربع مديريات بمحافظة شبوة

اندلعت اشتباكات قبلية في أربع مديريات بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، سقط على إثرها عددا من الجرحى في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة تجددت مساء أمس، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بين "آل هادي النسيين" و "المقارحة" في محيط منطقة رمه بمديرية مرخة السفلى غربي شبوة.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تجددت بعد توجيه المحافظ عوض بن الوزير بسحب القوة العسكرية المتواجدة في المنطقة منذ أيام، لافتة إلى انقطاع الخط الرئيسي بين مديريتي مرخة و بيحان جراء الاشتباكات.



وفي مديرية حبان (جنوب شرق)، اندلعت اشتباكات استخدمت فيها كافة الأسلحة بين قبيلتي (ال عوض بن علي) و(ال سالم لقرن) صباح الثلاثاء، على خلفية ثارات قبلية، أدت لسقوط عدد من الجرحى من الطرفين.



وفي حادثة ثالثة اندلعت اشتباكات قبلية بين قبيلتي (ال عقيل) و(المصعبي)، الثلاثاء، بمحيط منطقة نجد مرقد بمديرية عين (غرب) بسبب استحداث مباني بأراضي متنازع عليها.



وحسب المصادر أدت الاشتباكات إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وانقطاع الخط المؤدي إلى عسيلان لعدة ساعات.



وفي ذات السياق اندلعت اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين قبائل "الدوله الشرمان" و "ال مرصاص" في وادي ضرا بمديرية نصاب، غربي عتق.



ومنذ سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي على المحافظة قبل أكثر من عام، تشهد المحافظة فوضى أمنية وانتشار واسع لقضايا الثأر والصراعات القبلية وسط عجز السلطات في فرض الأمن والاستقرار.