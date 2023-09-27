شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار البنزين و المحروقات وهذه الاسعار الجديدة المثبته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقد أوضحت هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية ان أسعار البنزين والمحروقات جميعها الموجودة في محطات البنزين سواء كانت مسجله او غير مسجله تخضع إلى ضريبة تقييم المضافة ،وذلك بنسبه 15% وقد كتبت هذا على منصة إكس، وكان هذا في بيان رسمي لها العديد من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع تابعوا السطور القادمة للتعرف عليها.

أسعار البنزين والمحروقات في هذا السياق جاءت تغريدة على صحيفة عاجل السعودية موضحة أن هذا التساؤل قد تم صدوره من أحد المستفيدين من مستخدمين البنزين والمحروقات وقد كان نص السؤال هل فواتير البنزين والمحروقات هذه يضاف لها ضريبة القيمة المضافة؟!، لنجد أن الرد جاء واضح من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، والتي أوضحت بأن جميع أسعار المحروقات والبنزين تشمل ضريبة القيمة المضافة والمقررة بنسبة 15%، وهذا على جميع محطات البنزين سواء كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو حتى غير خاضعة.

على جانب الآخر ناشدت هيئة الزكاة والضريبة جميع المنشآت والشركات التجاريه الموجوده في السعوديه والخاضعة لضريبه القيمه المضافه هؤلاء الذين تتجاوز وإرادتهم السنوية 40 مليون ريال سعودي ، بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بـ منشآتهم عن شهر أغسطس الماضي، وهذا في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر من الشهر الجاري ولا يمكن بعد ذلك، لأن التأخير عن رفع الاقرارات الضريبيه يؤدي إلى وجود غرامات قد تصل الى٥٪ كحد أدنى و ٢٥٪ كحد أقصى من قيمة الضريبة التي يتعين على المكلف الإقرار بها. .