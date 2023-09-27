البحرين تعلن وفاة جندي ثالث متأثراً بإصابته في الهجوم الحوثي على قواتها جنوبي السعودية

أعلنت قوات دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، وفاة جندي ثالث من قواتها المرابطة على الحدود السعودية، متأثرا بإصابته التي تعرض لها الاثنين الماضي في هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت القوة في بيان لها، تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول (آدم سالم نصيب) الذي توفي متأثراً بإصابته في الهجوم الحوثي الغادر، يوم الاثنين الماضي، وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس ضمن القوات المسلحة "تحالف الدعم الشرعي في اليمن" المشاركة في عمليات "إعادة الأمل" والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.



جاء ذلك بعد يومين من مقتل جنديين وإصابة آخرين من قواتها المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية في عملية نفذها الحوثيون عبر طائرات مُسيّرة.



وأمس الثلاثاء، طالبت مملكة البحرين، الحوثيين، بتسليم المسؤولين عن مهاجمة قواتها بالحد الجنوبي السعودي، واصفة الهجوم بـ"العمل الإجرامي الغادر" خلال سريان الهدنة الأممية.



وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد اعترفت ضمنيا على لسان متحدثها "محمد عبدالسلام" بمسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القوات البحرينية، معتبراً ذلك ضمن حوادث "انتهاكات الهدنة" التي وصفها بـ "الأمر المؤسف".



واتهم المتحدث الحوثي في تصريح لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، قوات التحالف الذي تقوده السعودية بمواصلة خروقاتها للهدنة، مشيراً إلى مقتل 12 من مقاتلي الجماعة خلال شهر واحد على الحدود السعودية.



وأضاف "نشدد على أهمية الدخول في مرحلة السلام الجاد ‏وصولا الى تثبيت الوضع العسكري بالكامل بحيث تتوقف الخروقات من جميع الأطراف وتتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل".

