شكرا لقرائتكم خبر عن كولاجين لبان الذكر والفازلين للقضاء على التجاعيد والترهلات وتبيض البشرة 7 درجات من أول يوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كولاجين لبان الذكر والفازلين للقضاء على التجاعيد والترهلات وتبيض البشرة 7 درجات من أول يوم !

مكونات وصفة لبان الذكر تتكون تلك الوصفة من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي. اقراء ايضاً : طريقة تحضير الوصفة تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي. فوائد لبان الذكر عندما نستخدم وصفة لبان الذكر نحصل على الكثير من الفوائد وهي. كما يمكن مزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زبيب مهروس ضعي الخليط على البشرة ودلكه بلطف لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفه بالماء الفاتر العسل يعمل كمرطب ومضاد للبكتيريا، في حين أن الزبيب يحتوي على بالماء الفاتر وهناك مواد اخري طبيعية مثل الزبادي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، بينما الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر كولاجين لبان الذكر والفازلين للقضاء على التجاعيد والترهلات وتبيض البشرة 7 درجات من أول يوم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.