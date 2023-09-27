شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العشبة التي أذهلت الجميع.. بذور معجزة مفعولها سحري هترجعك شباب حتى لو عمرك كان فوق ال70 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم من مرة أخطأت في تقدير العمر الحقيقي لبعض الأشخاص خصوصاً من النساء، واللاتي قد يظهرن بعمر أكبر من عمرهم الحقيقي، وذلك لأن التجاعيد الموجودة في البشرة تعطي انطباعا بذلك الأمر، لذلك تحاول الكثيرات منهم التخلص من تلك المشكلة للظهور ببشرة شابة أطول فترة ممكنة، وعلى الرغم من أن عمليات شد الوجه أصبحت منتشرة بكثرة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ليست متاحة للجميع، لذلك سنعرض لكم خليط بذور الكتان للتجاعيد.

خليط بذور الكتان للتجاعيد لا يدرك الكثيرين الفائدة الكبيرة التي يحتويها ذلك النوع من البذور، والتي تساهم بشكل فعال في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً من العمر الحقيقي، كما أنها تتميز بانخفاض تكلفتها وذلك لأنها تحتاج إلى المكونات الآتية لتحضيرها:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان. 2 ورقة غار. كبسولة من فيتامين E. كوب من الماء. ملعقة من جل الصبار. ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير يتم تحضير خليط بذور الكتان للتجاعيد من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يوضع بذر الكتان وأوراق الغار ومقدار كوب من الماء في وعاء متوسط. يرفع الوعاء على نار هادئة.

يترك الخليط حتى يستمر في الغليان لمدة 5 دقائق. تصفية الخليط وهو ساخن باستخدام المصفاة. خليط بذور الكتان للتجاعيد خليط بذور الكتان للتجاعيد إضافة الفيتامين وزيت الزيتون وجل الصبار إلي الخليط. تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي متجانس. يحفظ الخليط في برطمان نظيف محكم الغلق. خليط بذور الكتان للتجاعيد خليط بذور الكتان للتجاعيد خطوات الاستخدام يستخدم خليط بذور الكتان للتجاعيد عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يجب تنظيف وتجفيف البشرة جيداً أولا. وضع كمية من الخليط على البشرة. يترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. تنظيف البشرة من الخليط بالماء الفاتر. عدم وضع الخليط في حال حدوث حساسية للجلد تجاه المكونات..