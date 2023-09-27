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عدن - ياسمين التهامي - لكل عروسة اعملي أقوى مقشر لتنعيم الكعبين واليدين وإزالة سواد السنين

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق فعالة لتنعيم الكعبين واليدين وإزالة سواد السنين والجلد الميت. يعتبر الجلد الناعم والمشرق جزءًا مهمًا من العناية الشخصية، وقد تؤثر العوامل المختلفة مثل التعرض للعوامل الجوية القاسية والتقدم في العمر على مظهر الكعبين واليدين ومن بين الوصفات الطبيعية المشهورة لتحقيق هذا الهدف هو استخدام مقشر قوي يحتوي على حزمة من البقدونس ومجموعة من الزيوت الطبيعية يُعتقد أن هذا المقشر يساعد في تنعيم البشرة وتفتيحها، كما يعمل على إزالة الجلد الميت الذي يمكن أن يسبب تشققات واحتقان الكعبين واليدين.

مكونات المقشر مقدار معلقة صغيرة من زيت الزيتون. مقدار معلقة صغيرة من النشا. مقدار معلقة صغيرة من زيت حبة البركة. مقدار معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. كوب من الماء. طريقة تحضير المقشر قم بوضع المقادير المذكورة (زيت الزيتون، النشا، زيت حبة البركة، زيت جوز الهند، وكوب الماء) في وعاء واخلطها جيدًا حتى تتكون خليطاً متجانساً ثم قم بتسخين الخليط على نار خفيفة، واستمر في التحريك حتى يغلي و بعد الغليان، قلّب النار إلى وضع منخفض واترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق إضافية ثم أزل الخليط من على النار واتركه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة مقبولة للتطبيق على الجلد وبعد أن يبرد الخليط، ضع كمية منه على الكعبين واليدين وقم بتدليكها بلطف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق بعد ذلك اترك الخليط على الجلد لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء الفاتر ثم قومي بتجفيف الجلد بلطف باستخدام منشفة ناعمة وضعي كريم ترطيب للحصول على أفضل النتائج.

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يُنصح باستخدام هذا المقشر مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. تحتوي المكونات الطبيعية المستخدمة في هذا المقشر على فوأعتذر عن الانقطاع في الرد. هذا هو استكمال المقال: