محافظ تعز يبحث مع السفير الأمريكي القضايا المتعلقة برفع الحصار الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فايجن، عدد من القضايا المتعلقة برفع الحصار عن المدينة وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأردنية عمان وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي اللقاء "تطرق المحافظ شمسان، إلى الأوضاع الناجمة عن استمرار الحرب والحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المحافظة مما تسبب بزيادة حجم المعاناة الإنسانية".



وأشاد ببرامج الدعم والمشاريع المقدمة من الولايات المتحدة، لافتا إلى ما تشهده المحافظة من جهود لإصلاح الطرقات وعودة العمل بميناء المخا ومطار المخا الدولي ومؤشرات التقدم في عدد من المجالات وخصوصا المهام المنفذة في ملف خطة الإطار الاقتصادي للتحول نحو التنمية المستدامة .



وشدد شمسان، على محورية تعز في عملية السلام وتحقيق النجاح لعملية التسوية السياسية الشاملة، داعيا الى الضغط على المليشيات من أجل فتح الطرقات وإنهاء الحرب والانصياع للجهود الدولية والمبادرات الرامية لإحلال السلام.



من جانبه أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لملف التحول نحو التنمية المستدامة في تعز والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة ودعم كل الجهود الرامية الى تحقيق السلام والتخفيف من آثار الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني.



وللعام التاسع على التوالي تفرض مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حصارا خانقا على مدينة تعز التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة.

