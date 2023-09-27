برلماني يكشف: الحكومة تتنازل عن نصف كمية القمح المقدمة من بولندا مقابل نقلها إلى اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة تنازلت عن نصف مساعدات القمح البولندية المقدرة بـ40 ألف طن لأحد التجار مقابل نقل نقلها إلى اليمن.



وكتب عشال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "40 ألف طن من القمح مساعدة لليمن من الحكومة البولندية قيمتها حوالي 14مليون دولار".



وقال: "عجزت الحكومة عن توفير 2 مليون دولار تكاليف نقلها ليستفيد منها المحتاجين من أبناء الشعب، وتم التعاقد مع تاجر يتولى نقلها مقابل أخذ نصف الكمية".



وأوضح عضو البرلمان اليمي، أن ذلك يعني أن التاجر "كسب 7مليون دولار"، متسائلا: "أي درجة من السفه بلغ الأمر؟



وأرفق عشال في تغريدته، بمذكرة سابقة مرسلة من مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن.



وطالب في المذكرة أنه -بناء على توجيهات رئيس الوزراء-، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن والمقدرة بـ40 ألف طن، وتوزيعها "نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية (لدى الحكومة) لنقلها".