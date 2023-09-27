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عدن - ياسمين التهامي - من مطبخ نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كيكة بصوص الشيكولاتة.. سهلة وغير مكلفة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع على قناة “cbc سفرة”، طريقة عمل كيكة بصوص الشيكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم لذيذ وشهي.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة بصوص الشيكولاتة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

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المكونات:

• 2 كوب دقيق.

•رشة ملح.

•1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

•3 بيضة.

•فانيليا.

•1/2 1 كوب سكر.

•1 كوب زيت.

•2 ملعقة كبيرة كاكاو.

•1/2 1 كوب لبن.

طريقة التحضير:

– ضعي اللبن والزيت والسكر والكاكاو والفانيليا في الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيدًا.

– احضري بولة كبيرة وضعي فيها الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا معًا.

– نأخذ مقدار كوب من الصوص الذي تم خلطه في الخلاط ونتركه جانبًا.

– أضيفي باقي الصوص على خليط الدقيق وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي البيض على واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات معًا، ويمكنهم مزجهم في الخلاط.

– احضري صينية مناسبة مدهونة بالزيت أو السمنة واسكبي فيها خليط الكيكة وضعيها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج.

– بعد إخراج الكيكة من الفرن اتركيها حتى تبرد تمامًا.

– اسكبي على الوجه كوب الصوص الذي تركناه مسبقًا واتركي الكيكة تتشرب منه، وقطعيها وضعيها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.