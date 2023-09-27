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عدن - ياسمين التهامي - مهما كانت حاجتك اليه .. احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة الشائعة تتحول الى سم قاتل - تعرف عليها ؟

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية، ولذلك يعتبر من الفواكه المفيدة التي ينصح بتناولها يوميًا. و يجمع الموز بين المذاق الشهي والفوائد الصحية العديدة، ولذلك يجب إدراجه ضمن الفواكه الأساسية التي يتم تناولها يوميًا

و يعد الموز أحد أرخص وأشهر أنواع الفواكه في العالم، ويتميز بفوائده الصحية المعروفة على نطاق واسع،اشتهر بانه فاكهة الفلاسفة أو الحكماء.

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ورغم ما يحتويه الموز من فوائد صحية كبيرة فإن له أضرارًا خطيرة في حالة تناوله مع أنواع معينة من الأطعمة، فقد يتحد ما في تلك الأطعمة من عناصر مع محتويات الموز؛ ليسببا مشاكل صحية خطيرة، وقد كشف موقع “سبوتنيك” الإخباري عن تلك الأنواع من الأطعمة.

البطيخ يأتي البطيخ من بين تلك الأطعمة إذ لا ينصح بتناوله مع الموز؛ لأن وضعهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، ما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب، وقصور الكلى، وآلام المفاصل، وانخفاض معدل ضربات القلب، وبذلك يؤدى للوفاة.

الألبان وكذلك لا يفضل تناول الموز مع الألبان؛ لأنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضًا مشاكل في الطحال.

البطاطا ويتسبب تناول الموز مع البطاطا في صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن. من ناحية أخرى، فإن الموز غني بالألياف ويحتوي كمية قليلة من الدهون، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لفقدان الوزن.

ولكن تكمن المشكلة الوحيدة في الموز باحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، فتحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من الكربوهيدرات.

ولكن استبعاد هذه الفاكهة من النظام الغذائي بسبب هذه العوامل لخشية زيادة الوزن قد يحرمك من فوائدها الصحية المذهلة، لذلك، ومن أجل الحرص على فقدان الوزن والحصول على الفوائد يمكن تناول هذه الفاكهة بطرق معينة؛ للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وذلك عن طريق أكل دقيق الشوفان مع الموز على الإفطار، أو تناول الموز مع زبدة الجوز أو المكسرات.