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عدن - ياسمين التهامي - اعملي خلطة القرنفل المعجزة وتمتعي بأسنان بيضاء صافية.. من دون تجير أو اصفرار

إن كنتِ ترغبين في الحصول على أسنان بيضاء لامعة عليك الاهتمام بأسنانك بشكل جيد. اقراء ايضاً : ولا يقتصر الاهتمام على غسيل الأسنان صباحًا ومساءً فقط، بل يجب استخدام خلطات طبيعية لتبييض الأسنان اليكم أفضل خلطات التبييض فيما يلي: *المكونات: ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون. ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من خل التفاح. *الطريقة: في البداية احضري وعاء صغير يناسب عمل كمية الخليط. ثم ضعي بداخله القرنفل المطحون، بيكربونات الصوديوم و خل التفاح وامزجي جيدًا حتي تتأكدي من تجانس جميع المكونات. بعد ذلك احضري فرشاة الأسنان الخاصة بك ثم قومي بوضع الخليط على الفرشاة وغسل الأسنان بالطريقة المعتادة. ثم اتركي الخليط لمدة لا تقل عن دقيقتين على الأسنان ثم قومي بغسل الأسنان. قومي بتكرار هذه الوصفة يوميًا للحصول علي أسنان لامعة ونظيفة. خلطة تبييض الاسنان بالقرنفل: *المكونات: ربع كوب من زيت القرنفل. ملعقة من بيكربونات الصوديوم. *الطريقة: في البداية احضري وعاء صغير يناسب عمل الخليط. ثم ضعي بداخله زيت القرنفل و بيكربونات الصوديوم وامزجي جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس يشبه قوام العجين. والآن احضري الفرشاة الخاصة بك وقومي بوضع كمية مناسبة عليها واغسلي بها أسنانك. قومي بغسل أسنانك جيدًا للتخلص من جميع بقايا الخليط. وأخيرا، كرري هذه الوصفة يومياً للحصول على أسنان لامعة ونظيفة وحتي تتخلصي من الاصفرار الموجود بها.

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