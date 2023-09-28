شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلكي السعودي “الزعاق” يكشف عن مفاجأة كبيرة ستحدث في المملكة بعد احتفالات اليوم الوطني الـ 93 !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق أن احتفال المملكة بيومها الوطني يتزامن مع عبور الشمس لخط الاستواء في يوم 26أو 27أو 28وفي بعض الأحيان يكون في يوم 29سبتمبر.

وأشار الزعاق إلى أن هذا التزامن يحدث في أول برج الميزان في كل عام.

وأوضح أنه في يوم الوطن السعودي، تكون الشمس عمودية على خط الاستواء بعد أن تعامدها على مدار السرطان.وأضاف الزعاق أن مدار السرطان يمر فوق السعودية، وأن الشمس تعامدت على مدار السرطان قبل 90 يومًا.

وهذا يعني أن يوم الوطن السعودي يأتي بعد فترة طويلة من الاستعداد والتحضير لاستقبال هذا الحدث الوطني المهم. .