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عدن - ياسمين التهامي - 4 ملاعق من هذا كل صباح وقولوا وداعاً لانسداد الشرايين وإرتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيء.. إليكم الطريقة السحرية للتحضير !

إن المثابرة على استهلاك هذا الشراب يفتح الشرايين المسدودة ويعالج الكوليسترول السيء وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع الكوليسترول من الأشياء الشائعة هذه الأيام وهو يسبب مشاكل صحية . اليوم سنقدم لكم شراباً طبيعياً يفتح الشرايين ويخفض ضغط الدم والكوليسترول.

المكونات: علبة من البايكنغ صودا (الكربونات) 5 إلى 6 باقات من البقدونس 1 كغ من الليمون الحامض 12 كوب من الماء التعليمات: في البداية اغسلوا الليمون الحامض بالماء البارد ومن ثم املأوا وعاءً بالماء الساخن وضعوا الليمونات الحامضة فيه والكاربونات واتركوها جميعاً مدة ساعة. اغسلوا البقدونس وافرموه ثم أضيفوه إلى الخليط واطهوا المكونات كلها مدة 2-3 ساعات على نار هادئة .

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وحالما يجهز الشراب، اسكبوا الخليط في وعاء واحفظوه في البراد . خذوا 4 ملاعق من هذا الشراب كل صباح على الريق مدة 20 يوماً. لهذا العلاج فوائد مذهلة، لا تترددوا في استعماله.