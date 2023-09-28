أزمة الكهرباء.. خروج محطة الغيضة عن الخدمة وارتفاع ساعات الإطفاء في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تتواصل أزمة الكهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، نتيجة الأعطال الفنية وأسباب أخرى تتعلق بالوقود.



وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة (شرقي اليمن)، عن أسفها للمواطنين من انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى نفاد الوقود.



وقالت في بيان توضيحي نشره إعلام المنطقة (الثلاثاء)، إن "عدم الاستقرار في برنامج التشغيل لمنظومة الكهرباء وخروج محطة توليد كهرباء الغيضة مؤقتا عن الخدمة وذلك بسبب تدني مستويات الوقود بالمحطة".



وأضافت أنه "المتوقع خروج المحطة وجميع فروعها بالمحافظة بشكل كلي يوم غدا (اليوم الأربعاء) الساعة 8صباحا مالم يتم تزويدها بالوقود اللازم للتشغيل بحسب المعتاد.



وفي العاصمة المؤقتة عدن، زادت ساعات الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات تشغيل بعد توقف محطة " بترومسيلة" عن الخدمة من أجل الصيانة، ظهر الثلاثاء.



وقال مواطنون، إن ساعات انقطاع الكهرباء ارتفعت أمس الأربعاء، إلى 18 ساعة إطفاء مقابل 6 ساعات تشغيل، وسط ارتفاع كبير في درجة الحرارة.



ويأمل المواطنون أن تساهم محطة " بترومسيلة" في تحسين وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودتها للعمل عند منتصف الليلة الماضية.



وتشهد المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، منذ عدة سنوات أزمة خانقة في الكهرباء لأسباب تتعلق بالوقود وتهالك المحطات فضلا عن فساد مالي وإداري كبير.

