اندلاع اشتباكات قبلية في "العود" شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات قبلية في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، واستمرت حتى فجر الأربعاء، بين مسلحين قبليين في منطقة العود بعزلة الشرنمة العليا بمديرية النادرة شرق محافظة إب.



وأضافت المصادر أن المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، اندلعت بين أسرة بيت "فاضل" ومسلحين من أبناء قريتي "سنى" و "الأبروع" على خلفية قضية ثأر وخلافات سابقة حول قطعة أرض متنازع عليها.



وأشارت المصادر إلى أن الأجواء لاتزال متوترة بين الجانبيين في ظل تغذية المليشيا الحوثية للصراع.

