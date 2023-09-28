المكلا.. توجيهات أمنية بمنع إقامة الفعاليات السياسية إلاّ بموافقة كتابية مُسبقة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه أمن ساحل حضرموت (شرق اليمن)، بمنع إقامة فعاليات الأحزاب السياسية دون موافقة مسبقة من السلطة المحلية.



جاء ذلك في تعميم أطلع عليه "يمن شباب نت"، صادر عن مدير البحث الجنائي في ساحل حضرموت، هاني محمد باشكيل الخزرجي، أمس الأربعاء، ووجهه إلى مدراء الفنادق والقاعات والصالات والمعاهد.



ونصت التعليمات الأمنية، بـ "عدم إقامة الفعاليات أو الندوات للأحزاب السياسية إلاّ بعد أخذ إذن كتابي من السلطة المحلية"، فضلاً عن إلزام المستأجرين بكتابة تعهدات بعدم استخدام القاعة لغير الغرض المستأجرة بشأنه، مع تحميلهم مسؤولية مخالفة ذلك.



والسبت، قال إصلاح ساحل حضرموت، في بيان، إن مدير أمن ساحل حضرموت وجه إدارة البحث الجنائي بمنع إقامة ورشة عمل له بقاعة متطوعون بمدينة المكلا بعنوان (حماية الحقوق والحريات)، وعبّر عن إدانته واستنكاره لهذا السلوك.



وأوضح الحزب أن المنع مخالف للدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة، واعتبره "تصرف غير مسؤول من قيادة أمن المحافظة يضعها تحت المسألة القانونية".