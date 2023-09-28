شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمر مؤلم حدث في فندق إماراتي جعل الفنان العراقي " كاظم الساهر" ينهار ويبكي بحرقة فيديو مؤثر شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو، بكاء الفنان كاظم الساهر، في عزاء الشاعر كريم العراقي في فندق إنتركونتيننتال في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر المقطع، الساهر، وهو يعزي أسرة الراحل، الذين ظهروا منهارين إثر رحيله.
وأبان المقطع، كاظم الساهر وهو يتبادل أطراف الحديث مع إحدى المقربات من كريم العراقي، ويصبرها بكلمات التعزية، الأمر الذي زادها انهيارًا.
وتأثر كاظم الساهر، وأخذ يبكي هو الآخر، ويحاول أن يمسح الدموع من على وجهه بيده.
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