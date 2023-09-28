شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد بالفيديو” صاعقة قوية تضرب ساعة مكة الآن تتسبب في حالة رعب للسعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مساء يوم الأربعاء، شهدت مكة المكرمة ظاهرة فريدة من نوعها تثير الدهشة والإعجاب. حيث واجهت المدينة الحرم المكي الشريف ظاهرة نادرة ومدهشة، حيث ضربت صاعقة برقية قمة برج الساعة في لحظة مفاجئة، مما جعل الناس والزوار ينبهرون ويتوقفون في أماكنهم لمشاهدة هذا المشهد الرائع.

المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية تحذر تأتي هذه الظاهرة في سياق الحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مصحوبة برياح قوية. وذلك في مساء اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت مكة المكرمة ظاهرة نادرة تتمثل في اصطدام البرق العكسي ببرج الساعة، مما نتج عنه لحظة خاطفة استحوذت على انتباه المواطنين والمقيمين في المدينة المقدسة.

تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة اصطدام البرق بالبرج، وقد أبهر هذا المشهد المهيب الجميع.

شاهد صاعقة قوية تضرب ساعة مكة الآن فيديو انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة اصطدام البرق ببرج الساعة، حيث تألق البرق المضيء في السماء المظلمة وضرب البرج بقوة هائلة. كان المشهد مدهشًا ومهيبًا في نفس الوقت، مما جذب اهتمام الجميع وأثار إعجابهم ودهشتهم. تأتي هذه الظاهرة الرائعة في سياق حالة جوية ماطرة تشهدها مكة المكرمة حاليًا. حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وقد يترافق ذلك مع رياح قوية وعاصفة. هذا الجو الماطر والعاصف يعزز من تأثير البرق ويجعله أكثر بروزًا وإثارة للإعجاب.

تعد هذه الظاهرة المدهشة تذكيراً بقوة الطبيعة وعظمة الخلق، وتعكس جمالية وقوة العواصف الرعدية. وفي الوقت نفسه، تذكر الناس بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السيئة، حيث يمكن أن يكون البرق خطرًا على الأشخاص والممتلكات.

على الرغم من أن البرق والعواصف الرعدية تعتبر ظواهر طبيعية شائعة في بعض المناطق، إلا أن رؤية البرق وهو يضرب برج الساعة في مكة المكرمة هو أمر نادر ومميز. وقد أبهرت هذه الظاهرة الناس وساهمت في إثارة حوارات ومحادثات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العجائب الطبيعية وقوة الطبيعة. .