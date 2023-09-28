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عدن - ياسمين التهامي - عروض جبارة على سيارات كورولا ويارس فقط مقابل 200 ريال سعودي قسط شهري وسعر 10 الاف ريال

تقدم السعودية أحدث عروض بيع سيارات تويوتا كورولا المستعملة بأقل الأسعار في السوق السعودي. يمكنكم العثور على مجموعة واسعة من السيارات المستعملة عبر مواقع الإنترنت ومعارض السيارات، وما يميز الفترة الحالية هو توافر خدمة التقسيط بدون شروط أو فوائد من المالك الأصلي للسيارة، تتمتع غالبية السيارات المعروضة بحالة جيدة وجاهزة للاستخدام المباشر، ولا تعاني من أي مشاكل تذكر. بفضل هذه العروض المميزة، يمكنك الحصول على سيارة كورولا مستعملة بأقل التكاليف وبدون أي عناء.

سيارة كورولا مستعملة تقسيط بالسعودية

إذا كنت تبحث عن أحدث عروض بيع السيارات المستعملة بأقساط شهرية ميسرة قدرها 200 ريال سعودي، فإنك ستجد ما تبحث عنه في شركة السعودي للسيارات، تقدم الشركة سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من المزايا الرائعة، وأهمها السعر المنخفض ونظام التقسيط لسداد قيمة السيارة:

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تويوتا كورولا بقسط 500 ريال سعودي للبيع

متاحة للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل عام 2010 بسعر 16,500 ريال سعودي. يمكن الدفع بالكاش أو التقسيط بدون شروط وبدون كفيل، القسط الشهري للتقسيط هو 500 ريال سعودي، ويتطلب مقدم قدره 3000 ريال سعودي:

سيارة تويوتا كورولا استخدام قليل 2010 للبيع

متاحة للشراء سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2010 بسعر 12 ألف ريال سعودي. يمكن تمويل السيارة بقسط شهري قدره 500 ريال سعودي، ويوجد أيضًا خيار لتقسيط جزء من سعر السيارة بمقدم بسيط قدره 3000 ريال سعودي، السيارة متاحة للبيع في مدينة الشرقية بالمملكة، وهي مستعملة وتمتلكها المالك الأصلي:

بالتقسيط سيارة ياريس 2014 بقسط 1000 ريال

يتم عرض سيارة تويوتا ياريس إصدار عام 2014 المستعملة للبيع في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على هذه السيارة بالتقسيط بقيمة قسط شهري تبلغ 1000 ريال سعودي وأقل سعر مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي، ويبلغ سعر السيارة تويوتا ياريس المستعملة 19 ألف ريال سعودي:

وتأتي هذه السيارة بلون خارجي بترولي وتعمل بوقود البنزين. وتعد سيارة تويوتا ياريس إصدار عام 2014 مستعملة خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة متينة واقتصادية في استهلاك الوقود، ويتم عرض هذه السيارة بسعر مناسب ويمكن الحصول عليها بالتقسيط، مما يساعد على تسهيل عملية الشراء.

تقسيط سيارة اكسنت 550 ريال سعودي

تُعلن إحدى شركات بيع السيارات عن بيع سيارة هيونداي إكسنت موديل 2019 بالتقسيط، بقسط شهري قدره 550 ريال، وبسعر إجمالي 25 ألف ريال، ومن مواصفات السيارة: أنها أوتوماتيك ولونها أحمر من الخارج، وأسود من الداخل، وتعمل بالبنزين، وبها كاميرا خلفية، كما أن عداد مسافتها يشير إلى 125 ألف كم، وناقل الحركة أوتوماتيك.

بالتقسيط سيارة هيونداي النترا 2019

تعلن محلات بيع السيارات عن طرح سيارة هيونداي إلنترا 2019 للبيع بالأقساط، بسعر إجمالي قدره 28 ألف ريال، وبقسط شهري 1000 ريال، مع مقدم قدره 2500 ريال، ومن مميزات هذه السيارة أنها خالية من الحوادث والسمكرة، ومفحوصة باستمارة جديدة، ومقطوعة مسافة 110 آلاف كم فقط. كما أن لونها فضي رمادي، ومراياها كهربائية ضم وإغلاق.

كم سعر كورولا 2023 عبداللطيف جميل؟

يبلغ سعر تويوتا كورولا طراز XLI والمزود بمحرك بسعة 2.0 لتر 82,225 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 21,926 دولار أمريكي.

كم سعر سيارة كورولا 2023 في السعودية؟

يتراوح سعر تويوتا كورولا 2023 الأساسي ما بين 77,970 – 92,920 ريال سعودي شامل الضريبة، ولمعرفة المزيد عن مواصفات وأسعار كل فئة يرجى الضغط على الرابط، أما سعر طراز تويوتا كورولا 2023 GL الكامل فهو 92,920 ريال سعودي شامل الضريبة.

كم سعر سيارة كورولا 2013 في السعوديه؟

يبلغ سعر سيارة كورولا 2013 25,000 ريال سعودي.