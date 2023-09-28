السلطات تكتفي بالمشاهدة.. اشتباكات قبلية في مديرتي عتق والصعيد بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت مساء أمس الأربعاء، اشتباكات قبلية في مديريتي عتق والصعيد في محافظة شبوة، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين قبليين من "آل نخور" وآخرين من "آل دغار" وسط مدينة عتق، مركز المحافظة، أمام مرأى السلطات المحلية وأجهزتها الأمنية التي لم تحرك ساكناً لوقف تلك الاشتباكات.



وفي حادثة أخرى دارت اشتباكات قبلية بين مسلحين من "آل قايد" و "آل لعوش" غربي مصينعه بمديرية الصعيد، شرق مركز المحافظة.



وتأتي الاشتباكات بعد يوم من مواجهات مماثلة اندلعت في أربع مديريات تسببت بسقوط جرحى وتوقف حركة السير في الخطوط الرابطة بين المديريات.



ومنذ سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي على المحافظة قبل أكثر من عام، تشهد شبوة فوضى أمنية وانتشار واسع لقضايا الثأر والصراعات القبلية وسط عجز السلطات في فرض الأمن والاستقرار.

