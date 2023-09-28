وفاة طفلين شقيقين غرقا في حاجز مائي بريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان غرقا، في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، وسط تزايد حالات الغرق في المحافظة التي تشهد أمطاراً موسمية منذ عدة أشهر.



وقالت مصادر محلية، إن طفلين شقيقين توفيا الخميس، غرقا في سد "المجمعة" بعزلة شعب يافع بمديرية ريف إب، شمالي غرب مدينة إب.



وأضافت أن الضحايا الذين ينحدرون من محافظة الحديدة، غرقوا تابعا في السد، حيث غرق الأول أثناء محاولته السباحة، وحاول شقيقه إنقاذه لكنه لم يتمكن وفارقا الحياة على الفور.



وشهدت محافظة إب، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، عدة وفيات ـ غالبيتهم من الأطفال ـ غرقا في برك وسدود مائية وآبار مكشوفة.

