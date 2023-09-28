شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة طبيعية شهيرة تمنع زيادة الوزن وتقلل مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبتة طبيعية شهيرة تمنع زيادة الوزن وتقلل مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم

وجدت إحدى الدراسات أن تناول خلاصة أوراق إكليل الجبل ضمن حمية غذائية عالية الدهون قد ساهم في منع زيادة الوزن ومنع زيادة كتلة الدهون في الجسم. كما وجدت الدراسة أن تناول خلاصة أوراق إكليل الجبل، قد ساعد على رفع معدلات خسارة وحرق الدهون في الجسم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول، وفقا لـ "ويب طب". اقراء ايضاً : فوائد إكليل الجبل الأخرى يساعد إكليل الجبل وزيته على: تحسين الهضم. تقوية الذاكرة وتحسين التركيز. إبطاء وتيرة شيخوخة وتلف خلايا الدماغ. تحفيز نمو الشعر وتكثيفه. تسكين الألم. خفض مستويات التوتر. تقوية الدورة الدموية. تخفيف التهاب المفاصل.

كانت هذه تفاصيل خبر نبتة طبيعية شهيرة تمنع زيادة الوزن وتقلل مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.